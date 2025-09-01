Σιδηρόδρομος: Όχημα Ιστοριών, Πολιτισμών, Συναισθημάτων

Η μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη (1930–2020), με τίτλο «Σημείο Συνάντησης», εγκαινιάζεται Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10:30 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Η έκθεση εστιάζει στο πολυεπίπεδο έργο του καλλιτέχνη, γνωστού ως «ζωγράφος των τρένων», αναδεικνύοντας την έννοια της συνάντησης τόσο ως απτή εμπειρία όσο και ως υπερβατική μεταφορά.

Κεντρικό μοτίβο αποτελεί το τρένο, που λειτουργεί ως συμβολικό όχημα ιστοριών, πολιτισμών και συναισθημάτων. Συνδέει το ατομικό με το συλλογικό, το τοπικό με το παγκόσμιο και τη μικροϊστορία με τη μακροϊστορία. Η επιλογή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα μιας αίθουσας αναμονής, αναδεικνύει το ρόλο του έργου ως ζωντανού τόπου μετάβασης, όπου η εμπειρία του ταξιδιώτη συναντά τη συλλογική μνήμη και την ιστορία.

Η έννοια της συνάντησης διατρέχει τις θεματικές και αισθητικές επιλογές του Μαυρομάτη. Ο καλλιτέχνης αντλεί από την προσωπική του μνήμη – οικογένεια, αγαπημένοι ποιητές, ταξίδια, πλημμύρες, εναλλαγή εποχών – αλλά και από την καθημερινή παρατήρηση του σταθμού ως «ανοιχτού εργαστηρίου» εικόνων. Υφαίνει στοιχεία από το ρεαλισμό, το σουρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον ιμπρεσιονισμό και την pop art, δημιουργώντας μια πλήρως προσωπική, υβριδική γλώσσα.

Η εικαστική αφήγηση δεν περιορίζεται στο τρένο: δέντρα, τηλεγραφόξυλα, σταυροί/χι, απαγορευτικά σήματα, αριθμοί, καλλιγραφικά μοτίβα, ποιητικά αποσπάσματα και άλλα σύμβολα συνθέτουν ένα πεπλεγμένο οπτικό ιδίωμα, που κορυφώνεται τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του σε μια πυκνή και μεταφυσική γραφή. Η τεχνική του βασίζεται σε διαρκή πειραματισμό με κόλλες, βερνίκια, σμάλτο, πλεξιγκλάς, τέμπερα και σινική μελάνη, μια συνάντηση υλικών που ενισχύει τη νοηματική πυκνότητα των έργων του.

Η έκθεση αποφεύγει την αυστηρά αναδρομική λογική, προκειμένου να αναδείξει το αεικίνητο, αέναο, ερευνητικό πνεύμα του καλλιτέχνη. Στους τοίχους της αίθουσας παρουσιάζονται διαφορετικές ενότητες όπου το τρένο λειτουργεί ως βασικό μοτίβο και αναδεικνύονται οι τεχνικές και αισθητικές μετατοπίσεις. Η προθήκη και η κεντρική κατασκευή φωτίζουν επιμέρους στοιχεία, πειραματισμούς και σειρές που συνθέτουν το συνολικό έργο του Μαυρομάτη, προσφέροντας στον επισκέπτη μια σφαιρική εμπειρία του καλλιτεχνικού του κόσμου.

Πληροφορίες:

Εγκαίνια: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:30

Διάρκεια: 5 Σεπτεμβρίου έως 5 Νοεμβρίου

Ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση: ΟΣΕ

Διεύθυνση:

Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, Μοναστηριού 77, 546 27