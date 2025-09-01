Σοφία Φωτιάδου: «…η οικολογική ισορροπία είναι, τελικά, και ψυχική ισορροπία»

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Η νέα ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου, με τίτλο «Εκεί που γεννιούνται τα όνειρα», παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, από τις 3 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, και είναι κάλεσμα σε έναν κόσμο όπου το σώμα συναντά τη φύση και τα όνειρα γίνονται εικόνα.

Τα έργα της έκθεσης ξετυλίγουν ένα σύμπαν όπου το ανθρώπινο σώμα και η φύση συνυπάρχουν σε υπερβατικές, σχεδόν ποιητικές συνθέσεις· δεν ακολουθούν γραμμική αφήγηση, αντιθέτως, λειτουργούν σαν αυτόνομες ιστορίες, ψίθυροι που καλούν τον θεατή να τους αφουγκραστεί μέσα από τη γλώσσα του βλέμματος και της διαίσθησης.

Η εικαστικός έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, το Μαϊάμι και το Λονδίνο, ενώ έχει συμμετοχές σε διοργανώσεις όπως Art Fairs, Art Basel και Biennales σε Λονδίνο, Ιταλία, Βρυξέλλες, Μονακό, Παρίσι, Βαρκελώνη, Ντουμπάι, Μαϊάμι, Πεκίνο.

Με το ιδιαίτερο εικαστικό της ιδίωμα, όπου το ανθρώπινο σώμα συνομιλεί με τη φύση και το όνειρο με τη μνήμη, παρουσιάζει τώρα αυτή την 11η ατομική της έκθεση· μιλήσαμε μαζί της.

«Εκεί που γεννιούνται τα όνειρα»· λίγα λόγια για τον τίτλο της έκθεσής σας;

«Ο τίτλος δεν είναι απλώς μια περιγραφή, είναι ένας εσωτερικός τόπος. Είναι η στιγμή που το πραγματικό συναντά το άυλο, εκεί που η μνήμη, η φαντασία και η ελπίδα γίνονται εικόνα. Στα έργα μου, τα όνειρα δεν είναι μόνο φυγή, αλλά και αποκάλυψη. Είναι η δυνατότητα να δούμε αλλιώς τον κόσμο γύρω μας και μέσα μας».

Η έκθεση φιλοξενείται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Πώς βιώνετε αυτή τη συνεργασία;

«Η Σύρος είναι ένας τόπος με ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα, που συνδυάζει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική δημιουργία με έναν μοναδικό τρόπο. Δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός· είναι μια ζωντανή εστία πολιτισμού. Το να παρουσιάζω τη δουλειά μου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά, γιατί ο χώρος κουβαλά μνήμη και κύρος, ενώ παράλληλα συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία».

Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσής σας;

«Αντλώ έμπνευση από την ιστορία της τέχνης, αλλά και από την ίδια τη ζωή. Στους πίνακές μου υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα έργα του παρελθόντος, όχι όμως ως αντιγραφή, αλλά ως διάλογος. Παράλληλα, με εμπνέουν οι καθημερινές εικόνες, η φύση, η ποίηση, οι προσωπικές μνήμες. Όλα αυτά ενώνονται σε έναν καμβά που επιχειρεί να μιλήσει όχι μόνο στο μάτι, αλλά και στην ψυχή».

Τα έργα σας συχνά συνδέουν το ανθρώπινο σώμα με τη φύση· μιλήστε μας για τη σύνδεση αυτή.

«Πιστεύω ότι άνθρωπος και φύση δεν είναι δύο ξεχωριστές οντότητες. Είμαστε οργανικά δεμένοι. Στη ζωγραφική μου, ένα κεφάλι μπορεί να μεταμορφώνεται σε μάτι, το σώμα σε κοράλλι, το βλέμμα σε άνθος. Αυτές οι ενώσεις είναι τρόποι να θυμηθούμε ότι η ύπαρξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον φυσικό κόσμο, και ότι η οικολογική ισορροπία είναι, τελικά, και ψυχική ισορροπία».

Οι συμβολισμοί στα έργα σας μοιάζουν να συνομιλούν με την εποχή που διανύουμε. Πώς το εξηγείτε;

«Ζούμε σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητες, μεταβάσεις και προκλήσεις -τόσο οικολογικές όσο και κοινωνικές. Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιώ -όπως η ένωση σώματος και φύσης, το μάτι ως πύλη συνείδησης, η φθορά που μετατρέπεται σε ομορφιά- είναι τρόποι να εκφράσω αυτήν την αγωνία αλλά και την ελπίδα που κρύβεται μέσα της. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης της εποχής μας, και ίσως μονοπάτι προς μια εσωτερική ισορροπία».

Τι θα θέλατε να νιώσει ο επισκέπτης, φεύγοντας από την έκθεση;

«Θα ήθελα να νιώσει ότι συνάντησε κάτι οικείο, ακόμη κι αν δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Αν ο θεατής σταθεί έστω για λίγο σιωπηλός μπροστά σε ένα έργο και αφήσει το βλέμμα και τη διαίσθησή του να τον οδηγήσουν, τότε το όνειρο έχει ήδη γεννηθεί».

Διάρκεια Έκθεσης: 3-15 Σεπτεμβρίου 2025

Πινακοθήκη Κυκλάδων (Ερμούπολη Σύρου)

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 19.00-22.00, Πέμπτη και Σάββατο 11.00-14.00