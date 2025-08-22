«Αιώνια Λίθος»: Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο

Το μάρμαρο μιλά… κι εμείς ακούμε! Φωτογράφοι συνομιλούν με την ύλη, αναδεικνύοντας τη λεπτομέρεια, την πατίνα του χρόνου, την ανάσα που αφήνει το φως πάνω στην πέτρα.

Η φωτογραφική αυτή έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονικότητα του μαρμάρου, καταγράφοντας τις διάφορες φάσεις χρήσης του και την επίδρασή του στην τέχνη. Η έκθεση καλεί τον θεατή να αναλογιστεί τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την τεχνολογία και τον χρόνο.

Μετά την πολύ επιτυχημένη ομαδική έκθεση που παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Άνοιξης, οι μαθητές του τμήματος Φωτογραφίας του Δήμου Διονύσου σας προσκαλούν για άλλη μια φορά από τις 29 Αυγούστου στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, για να δείτε και να γνωρίσετε την ιστορία του μαρμάρου. Ελάτε να αφουγκραστούμε μαζί την ποίηση του μαρμάρου.

Επιμελητής Έκθεσης: Λουτριώτης Ευάγγελος, Φωτογράφος, Καθηγητής Τμήματος Φωτογραφίας Δήμου Διονύσου

Πρωτότυπη μουσική: Λουκάς Πανουργιάς, Περικλής Αντωναρόπουλος

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Βογιατζής Ιβάν, Γεωργαντά Μαρία, Κατσίκη Σοφία, Κιάμου Παναγιωτουνάκου Βάσω, Λάμπρου Γεώργιος, Λεκάκου Καίτη, Μαυρικίδης Άρης, Μελετοπούλου Λάουρα, Μέμηλα Νικόλ Λουίζ, Παλαιολόγου Γασπαράτου Αλεξάνδρα, Παρασκευάς Γεώργιος

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ.

Μέγας Χορηγός: Dionyssomarble