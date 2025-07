Art Athina 2025: 18 με 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο

Με συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα η Art Athina 2025 ετοιμάζεται να υποδεχτεί το φιλότεχνο κοινό στον ιστορικό εκθεσιακό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα και μία από τις παλαιότερες φουάρ στην Ευρώπη διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Η Art Athina 2025 και στη φετινή της διοργάνωση θα δώσει την ευκαιρία στο φιλότεχνο κοινό να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή των αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρικός της άξονας είναι η ανάδειξη και καταγραφή νέων καλλιτεχνικών τάσεων, προβληματισμών και εξελίξεων της σύγχρονης τέχνης, με ενισχυμένη την παρουσία του design και με δράσεις εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου του Ζαππείου.

Γενικός διευθυντής της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Αντώνης Κούρκουλος. Οι επιμέρους τομείς, όπως κάθε χρόνο, ανατίθενται σε ανεξάρτητους επιμελητές.

Το πρόγραμμα της Art Athina 2025 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Main: αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των συμμετεχόντων.

Design: γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές θα συνθέσουν την ενότητα που επιμελούνται η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος.

Projects: ανεξάρτητοι χώροι τέχνης και μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κούζου.

Performance: σε συνεργασία με το Flux Laboratory, ο Νικόλας Βαμβουκλής οργανώνει το πρόγραμμα των performances που θα παρουσιαστούν εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά τη φετινή διοργάνωση στα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club, έναν νέο κύκλο δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη που φιλοδοξεί να φέρει σε διάλογο καλλιτέχνες, εκπροσώπους της πολιτιστικής πρωτοπορίας, στοχαστές και ακτιβιστές σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Τα Talks συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της Art Athina και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Τις συζητήσεις θα συντονίσουν έμπειροι δημοσιογράφοι των The New York Times.

Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία της με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2025:

Main

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Contemporary Cluster (Italy), Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery/M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS / Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery

(France), Ninetto Gallery, Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries

Project spaces

Cynefin Athens, CYPHER, keramikos23_artspace, MISC, Sealed Earth, space52, The Paddocks, Thermia Project

Design

ANTIQUA, Bombyx, Mare Studio, Soutzoglou Carpets, Stefanidou Tsoukala Gallery, TAXIDI TINOS, Temporary Showroom

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

18-22 Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο