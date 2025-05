Peter Reginato: Ο Αμερικάνος καλλιτέχνης για πρώτη φορά στην Αθήνα

Με περισσότερες από 60 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχή σε εκατοντάδες ομαδικές παγκοσμίως, ο Reginato έχει καθιερωθεί ως μια κεντρική μορφή στην αμερικανική αφηρημένη τέχνη. Μέσα από την σταδιοδρομία του, έχει διατηρήσει την αδέσμευτη αίσθηση παιχνιδιού που τον χαρακτηρίζει, συγχωνεύοντας την αυθόρμητη κίνηση με την τεχνική δεξιοτεχνία, δημιουργώντας έργα που είναι οπτικά εντυπωσιακά και ταυτόχρονα βαθιά συναισθηματικά.

Αν και ευρέως γνωστός για τη γλυπτική του, η έκθεση «Chroma» επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ζωγραφική του, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει μια καθαρά προσωπική εικαστική πτυχή του.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα των τελευταίων οκτώ ετών, μερικά από τα οποία ο ίδιος ο Reginato είχε κρατήσει στην

προσωπική του συλλογή—έργα που θεωρεί από τα πιο αγαπημένα του—τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο

ελληνικό κοινό. Μέσα από αυτά, μας προσκαλεί στον δικό του φαντασιακό κόσμο χρωμάτων και σχημάτων,

ενθαρρύνοντας τους θεατές να χαμογελάσουν, να χαλαρώσουν και να δουν τον κόσμο με μια νέα αίσθηση παιχνιδιάρικης

διάθεσης.

«Στα 79 μου χρόνια, νιώθω ότι δημιουργώ την καλύτερη δουλειά της ζωής μου», λέει ο Reginato. «Η εξέλιξη αυτών των

νέων έργων ξεκίνησε σαν ένα αστείο για τον Κυβισμό που χαριτολογώντας ονόμασα “κυβισμός για αρχάριους”. Βρέθηκα

να σχηματίζω μια σειρά από ρίγες ή στήλες και συνειδητοποίησα ότι ουσιαστικά ζωγράφιζα έναν πίνακα πάνω σε έναν

άλλο. Αυτό δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα σχηματική δυναμική, δίνοντας την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο επίπεδα που

συνυπάρχουν. Με έναν εντελώς νέο τρόπο, εισήγαγα μια σχέση μορφής-φόντου, την οποία αντιλαμβάνομαι ως κάτι

πραγματικά καινοτόμο.»

Τα έργα της έκθεσης «Chroma» αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της ατέρμονης αναζήτησης καινοτομίας του

Reginato, όπου η τεχνική γεννά την εικόνα και η εικόνα εξελίσσεται σε αισθητική εμπειρία. Η δυναμική αλληλεπίδραση των

χρωμάτων, η ρυθμική κίνηση των σχημάτων και οι αυθόρμητες αλλά ταυτόχρονα μελετημένες συνθέσεις υποδηλώνουν

έναν ενεργό διάλογο μεταξύ δημιουργού, παρατηρητή και του ίδιου του έργου. Είναι αυτό που ο Αμερικανός κριτικός

τέχνης David Cohen πρώτος αποκάλεσε ως «η ατίθαση φύση του Reginato»—ένα χαρακτηριστικό που απορρίπτει τη

στατική ερμηνεία και προσφέρει μια αδιάκοπη εξερεύνηση, όπου η αφαιρετικότητα λειτουργεί ως μέσο αποκάλυψης.

Στην καρδιά της δημιουργικής διαδικασίας του Reginato βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ αυθορμητισμού και δομής. Με

τεχνικές έκχυσης, πινέλου και κηλίδων, επιτρέπει στο χρώμα να ρέει ελεύθερα στον καμβά, δημιουργώντας μορφές που

αναδύονται «τυχαία» μέσα από το παιχνίδι. Αυτή η ρευστότητα του επιτρέπει να συνθέτει έργα που μοιάζουν ταυτόχρονα

οργανικά και άρτια δομημένα, προκαλώντας συναισθήματα, αναμνήσεις και μια αίσθηση χαράς. Σε αντίθεση με τους

παραδοσιακούς αφαιρετικούς καλλιτέχνες, που επιδίωκαν να εξαλείψουν τις αναγνωρίσιμες μορφές, ο Reginato τις

αγκαλιάζει—άλλοτε μέσα από τις ίδιες τις χρωματικές του σχέσεις και άλλοτε μέσα από τη δική του οπτική κατά την

ολοκλήρωση του έργου.

Οι καλλιτεχνικές επιρροές του Reginato έχουν τις ρίζες τους στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, ιδιαίτερα στις εκφραστικές

και χρωματικές εξερευνήσεις της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Αντλεί έμπνευση από μια γενιά καλλιτεχνών που

επαναπροσδιόρισαν τη σύγχρονη ζωγραφική, όπως οι Jackson Pollock, Henri Matisse, Pablo Picasso, Joan Miró, Clyfford

Still, Hans Hofmann και Richard Diebenkorn. Αυτοί οι καλλιτέχνες διαμόρφωσαν την προσέγγισή της δημιουργικής τους

ελευθερίας, όπου το χρώμα, η γραμμή και η κίνηση γίνονται η κύρια γλώσσα έκφρασης.

Με αυτή τη νέα δουλειά, ο Reginato εμπνέεται από τον Pollock την περίοδο που άρχισε να χρησιμοποιεί ξανά το πινέλο,

συνδυάζοντάς το με τεχνικές ρίψης μπογιάς. Ο Reginato επιδιώκει να σχεδιάσει με έναν τρόπο όπου το πρώτο πράγμα

που αντιλαμβάνεται ο θεατής είναι τα χρώματα, αλλά τελικά είναι τα σχέδια που αιχμαλωτίζουν την προσοχή του.

Σε έναν συναρπαστικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης, η έκθεση θα περιλαμβάνει τρία πρωτότυπα

ποιήματα του Αμερικανού ποιητή και ακαδημαϊκού Michael Sickler, εμπνευσμένα από τρία έργα του Reginato. Ο Sickler,

γνωστός για τη λυρική αλλά και διανοητικά απαιτητική γραφή του, διερευνά τη σχέση μεταξύ μορφής, κίνησης και

νοήματος—αντανακλώντας την ίδια προσέγγιση του Reginato στην αφαίρεση. Η ποίησή του λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ

του οπτικού και του λεκτικού, καλώντας το κοινό να αλληλεπιδράσει με τα έργα σε ένα βαθύτερο, πιο εσωτερικό επίπεδο.

Αυτή η συνεργασία μεταμορφώνει την παρουσίαση σε κάτι περισσότερο από μια έκθεση· γίνεται μια πολυαισθητηριακή

εμπειρία, όπου το χρώμα, ο ρυθμός και η γλώσσα συγκλίνουν, αποκαλύπτοντας νέες διαστάσεις ερμηνείας και

συναισθήματος.

Η έκθεση «Chroma» δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στα πρόσφατα έργα του Reginato· είναι ένας εορτασμός της

διαρκούς πορείας του στην αφαιρετική τέχνη. Αυτά τα ζωντανά, πολύχρωμα έργα, που μέχρι τώρα παρέμεναν στην

ιδιωτική του συλλογή, έρχονται για πρώτη φορά στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας την εξέλιξη της πρακτικής του και τη

βαθιά αφοσίωσή του στην καλλιτεχνική αναζήτηση. Η έκθεση αυτή προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει κανείς το

έργο του Reginato υπό ένα νέο πρίσμα, όπου η ίδια η πράξη της ζωγραφικής μεταμορφώνεται σε μια διαδικασία

ανακάλυψης. Αποτελεί μια ωδή σε έναν καλλιτέχνη που εξακολουθεί να διευρύνει τα όρια του χρώματος, της φόρμας και

της σύνθεσης—υπενθυμίζοντάς μας πως η τέχνη, στην πιο δυνατή της μορφή, είναι μια πρόσκληση να δούμε τον κόσμο

διαφορετικά, να αισθανθούμε βαθιά και να αγκαλιάσουμε τη χαρά του απροσδόκητου.

Ο Peter Reginato (γ. 1945, Dallas, Texas) είναι ένας καταξιωμένος Αμερικανός γλύπτης και ζωγράφος, γνωστός για τη δυναμική χρήση των χρωμάτων και τις οργανικές φόρμες του που αμφισβητούν τις καθιερωμένες συμβάσεις. Μεγάλωσε στο Oakland της California και γαλουχήθηκε από τη ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή της περιοχής πριν σπουδάσει στο San Francisco Art Institute (1963–1966). Το πρώιμο έργο του, μια σύνθεση ζωγραφικής και γλυπτικής, παρουσιάστηκε στην πρώτη του ατομική έκθεση το 1966. Την ίδια χρονιά, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να αφοσιωθεί πλήρως στη γλυπτική, κερδίζοντας γρήγορα αναγνώριση και συμμετέχοντας δύο φορές στη Whitney Biennial. Με περισσότερες από 60 ατομικές εκθέσεις και πολυάριθμες ομαδικές παρουσιάσεις διεθνώς, τα έργα του Reginato περιλαμβάνονται σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, όπως το Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, το Museum of Fine Arts, Houston, και το Metropolitan Museum of Art, New York.

Ο Michael Sickler έλαβε Master of Fine Arts από το University of Wisconsin/Milwaukee και στη συνέχεια προσελήφθη ως καθηγητής στο Syracuse University, όπου υπήρξε μέλος της Σχολής Εικαστικών Τεχνών για σαράντα χρόνια, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του τμήματος για δέκα χρόνια. Δίδαξε επί τέσσερις δεκαετίες στο Syracuse και έχει δώσει διαλέξεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, ενώ το έργο του περιλαμβάνεται σε συλλογές τέχνης διαφόρων πανεπιστημίων και μουσείων. Για αρκετά χρόνια, υπήρξε συντάκτης του ποιητικού περιοδικού The Comstock Review και παραμένει υπεύθυνος για την επιμέλεια των εξωφύλλων του. Ο Sickler είναι δημοσιευμένος ποιητής, έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές και το έργο του περιλαμβάνεται στο αρχείο του περιοδικού. Πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί και γράφει ποίηση για το έργο άλλων καλλιτεχνών.

Διάρκεια έκθεσης: έως τις 31 Μαΐου 2025

Sianti Gallery: Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, 11634, (Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)

siantigallery.com