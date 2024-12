Κίνα: H «Πόλη του Πάγου» με τα εντυπωσιακά γλυπτά άνοιξε τις πύλες της

Η Χαρμπίν, γνωστή ως «Πόλη του Πάγου» συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τους επισκέπτες με τα εντυπωσιακά τοπία πάγου και χιονιού που κόβουν την ανάσα και προσελκύει πλήθη τουριστών απ’ όλο τον κόσμο.

Με θέμα «Κοινά όνειρα, κοινές καρδιές, θρύλοι του πάγου και του χιονιού» η έκθεση εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 260 γλυπτά από χιόνι.

Τα εκπληκτικά έργα τέχνης ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αφιερώματος στους 9ους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2025.

The Art of Snow! On the 23rd, the 37th Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo welcomed visitors. The expo spans an area of 1.5 million square meters and features over 260 snow sculptures, including competition and artistic works. (Video by Wang Zhongwei) #Harbin pic.twitter.com/gYrAvzLyOo

