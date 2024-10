Η Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου γιορτάζει τα 50 χρόνια συνεργασίας με την Ελλάδα

Στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 ο εορτασμός της επετείου των 50 χρόνων συνεργασίας της Ελλάδας με την Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου, υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, την συνεργασία του British Council και με οργανωτική ευθύνη της χορογράφου και καθηγήτριας χορού Μάγιας Σοφού, η οποία με όραμα και πρωτοπορία εφάρμοσε το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα μπαλέτου της Royal Academy of Dance (RAD) στην σχολή της και το έκανε γνωστό στη χώρα μας.

Στην επετειακή εκδήλωση έκαναν ομιλίες ο Βρετανός Πρέσβης στην Αθήνα, κύριος Matthew Lodge και ο Διευθυντή της Ακαδημίας Tim Arthur, ενώ παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν ο Αλέξης Κωστάλας και η Άννα Γριμάνη.

Η Royal Academy of Dance τίμησε και βράβευσε την Μάγια Σοφού για την προσφορά της στην τέχνη του χορού με την ανακήρυξη της σε Fellow of the Royal Academy of Dance, που είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμει η Ακαδημία σε καθηγητές Χορού.

Στην συνέχεια ο Βρετανός Πρέσβης έκανε τα εγκαίνια της ιστορικής έκθεσης με ντοκουμέντα από τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και την προσφορά των σχολών μπαλέτου της Ελλάδας που εκπαίδευσαν και μύησαν εκατοντάδες παιδιά στον μαγικό κόσμο του χορού. (Σχεδιασμός Έκθεσης Παρασκευή Γερολυμάτου και Ανδρέας Γεωργιάδης). Η έκθεση παρατείνεται έως και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.

Η 50 ετών συνεργασία των Σχολών Χορού της Ελλάδας με την Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου σηματοδότησε μία νέα εποχή στην εκπαίδευση της χορευτικής τέχνης στη χώρα μας και συνεχίζει να εμπνέει και να διαμορφώνει την τέχνη του χορού για τις επόμενες γενιές.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Έκθεση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Παράταση έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου

ώρες: 10:00-21:00

Εκθεσιακός χώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Φουαγιέ Ισογείου Αίθουσας Χ. Λαμπράκης

Τηλ.Επικοινωνίας: 21080 68 254, 6946 920 201, 6948 546 464

Email: [email protected]