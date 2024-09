Art Athina 2024: Απολογισμός της φετινής διοργάνωσης

Η Art Athina 2024, η μεγαλύτερη ετήσια διοργάνωση στον χώρο των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Δευτέρας. Το εικαστικό γεγονός, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η συμμετοχή του κοινού ήταν πρωτοφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του πενθήμερου. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν τον εκθεσιακό χώρο για να βιώσουν ένα πρόγραμμα που επικεντρώθηκε στο πεντάπτυχο: τέχνη, συμπερίληψη, βιωσιμότητα, εξωστρέφεια και καινοτομία.

Ανάμεσα στους επισκέπτες που ξεναγήθηκαν στα έργα τέχνης, τα οποία παρουσίασαν στην έκθεση 71 αίθουσες τέχνης από όλη την Ελλάδα και δέκα χώρες του εξωτερικού, ήταν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσoνας Φωτήλας, η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, οι βουλεύτριες Δόμνα Μιχαηλίδου της ΝΔ και Κατερίνα Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος και ο τέως δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) απονεμήθηκε το βραβείο της Art Athina για νέο καλλιτέχνη που επέλεξε πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης. Είναι η τρίτη φορά που απονέμεται το βραβείο. Τη διάκριση έλαβε ο Πάνος Προφήτης, ο οποίος εκπροσωπείται από τη γκαλερί The Breeder. Το έπαθλο συνίσταται στην ατομική παρουσίαση της δουλειάς του Πάνου Προφήτη στο MOMus-Μουσείο ‘Αλεξ Μυλωνά, εντός του 2025.

Στην Art Athina 2024, γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό προέβαλαν έργα που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών εκφράσεων και νέων μέσων. Η φουάρ περιλάμβανε επίσης συζητήσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια και δράσεις που αναδείκνυαν τις σύγχρονες τάσεις της τέχνης, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες των επισκεπτών.

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA σε συνεργασία με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All και με το Ίδρυμα Vodafone. Παρόν και το Kids Radio 88.6 & το Kids Radio+ που πραγματοποίησε πολλές δράσεις για παιδιά.

Στη μεγάλη συνάντηση της σύγχρονης τέχνης, παρόν ήταν την Παρασκευή το ειδικά διαμορφωμένο βαν του Αθήνα 9.84, που μετέτρεψε την είσοδο του Ζαππείου σε pop-up ραδιοφωνικό στούντιο.

Ειδικότερα, το κοινό κατά τη διάρκεια της φουάρ επισκέφτηκε τον ειδικό χώρο αφιερωμένο στο design, παρακολούθησε μεταμεσονύκτιες προβολές στην «Αίγλη», έναν από τους παλαιότερους θερινούς κινηματογράφους, συμμετείχε σε περιπατητικές περφόρμανς στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου, ενώ έμεινε και μετά το πέρας της έκθεσης, για να παρακολουθήσει τις βιντεοπροβολές, ζώντας την εμπειρία ενός υπαίθριου κινηματογράφου μπροστά από την είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου. Ακόμη, πέρασε χρόνο στον μικρό εσωτερικό κήπο, ανακαλύπτοντας τα έπιπλα από ανακυκλωμένα υλικά που δημιούργησε η BlueCycle με επιρροές από την οπτική ταυτότητα της Art Athina 2024 και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την εξειδικευμένη εφαρμογή Art Volt, δημιουργώντας τη δική του «γκαλερί» στο κινητό του, που παραμένει ενεργή και μετά τη φουάρ.

Την ομάδα της Art Athina 2024 αποτέλεσαν οι: Αντώνης Κούρκουλος – γενικός διευθυντής, Μαριλένα Κουτσούκου – διευθύντρια ανάπτυξης, Λουκία Θωμοπούλου – επιμελήτρια των Projects, Μάνθος Καλούμενος – Τίνα Δασκαλαντωνάκη – επιμελητές του Design (The Mare Studio), Ολυμπία Τζώρτζη – επιμελήτρια των Talks, Πάνος Γιαννικόπουλος – επιμελητής της ενότητας Video, Νικόλας Βαμβουκλής – επιμελητής ενότητας Performance. Την οπτική ταυτότητα σχεδίασε το δημιουργικό γραφείο G Design Studio και αποτελείται από δύο κεφαλαία «Α» σε διαφορετικές συνθέσεις και χρώματα, ενώ στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης συνέβαλαν για ακόμα μία χρονιά ο Σταύρος Παπαγιάννης και το Stage Design Office.