«Τhe Deeper I Go, The More I Reveal»: Έκθεση της εικαστικού Μαρίας Φραγκουδάκη στην The Blender Gallery

Η The Blender Gallery ανακοίνωσε την ατομική έκθεση της εικαστικού Μαρίας Φραγκουδάκη με τίτλο «Τhe Deeper I Go, The More I Reveal», σε επιμέλεια της Διδάκτορος ιστορίας της τέχνης, μουσειολόγου και επιμελήτριας Κατερίνας Κοσκινά.

Tα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. στην The Blender Gallery. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.

Απόσπασμα από το κείμενο της επιμελήτριας της έκθεσης

“Η Μαρία Φραγκουδάκη με την έκθεση The Deeper I Go, The More I Reveal στην γκαλερί The Blender Gallery, κινείται θεματικά σ’ έναν άξονα, όπου συγκεράζονται διαφορετικής φύσης ζητήματα, κοινωνικά, βιωματικά και περιβαλλοντικά. Παρατηρώντας τα έργα που εκτίθενται, διαπιστώνει κανείς ότι αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι προφανές, θίγουν θέματα που αναφέρονται σε δύο συγγενείς έννοιες, τον βίο και τον οίκο. Αν και δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας (2015-2024), κατά την οποία πολλά άλλαξαν στη ζωή της καλλιτέχνιδος, αλλά και σ‘ολόκληρο τον πλανήτη, η οικονομία στο χρώμα, που κινείται σχεδόν αποκλειστικά στους τόνους του μπλε, του μαύρου και του λευκού, και η εκτεταμένη χρήση «άχρηστων» υλικών και αντικειμένων, προδίδει τη σταθερή έρευνα της καλλιτέχνιδος για το χρώμα και τη φόρμα και προσδίδει στα έργα την εικόνα ενότητας….”

“……Η Μαρία Φραγκουδάκη ενδιαφέρεται για τη διαδικασία μετουσίωσης του βιομηχανικού υλικού σε «σώμα» του έργου. Η απομάκρυνσή του από την ανακύκλωση ή τη μόλυνση του περιβάλλοντος, γίνεται για να «ενδυθεί» τη διεθνή, σιωπηλή, αλλά ισχυρή γλώσσα της τέχνης. Μέσα από την εγρήγορση του κοινού και την αναζήτηση ενός άλλου κώδικα, προβάλλουν άλλοι τρόποι και προκύπτουν «δρόμοι» που επιβεβαιώνουν τη διασύνδεση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου. Αυτό είναι και το μεγαλείο και η δύναμη της τέχνης…. ”

Κατερίνα Κοσκινά

Βιογραφικό Μαρίας Φραγκουδάκη

H Μαρία Φραγκουδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Στη δουλειά της εμπλέκει μίαν ποικιλία οπτικών γλωσσών, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και την περφόρμανς, δημιουργώντας αφηγήσεις μέσα από τη χρήση υλικών, που περιλαμβάνουν ύφασμα, γύψο και χρώμα και ζητούν την ενεργοποίηση ή και τη συμμετοχή του θεατή. Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία, ενώ πολλά ανήκουν σε διεθνείς ιδιωτικές και εταιρικές συλλογές.

Η Μαρία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Χημεία με ειδίκευση στις φυσικές ιδιότητες των υλικών, ενώ κατέχει και δύο μεταπτυχιακά, ένα στη βιολογία από το King’s College London και ένα στο Management από το Πανεπιστήμιο του Bristol. Μετά τις σπουδές της δούλεψε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, όπου και ζούσε μέχρι το 2018.

Έχει συμμετάσχει σε καλλιτεχνικά residencies στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης και έχει μαθητεύσει δίπλα στους Donald Sheridan, master printer του Andy Warhol και Andrew Ginzel, έναν Αμερικανό καλλιτέχνη γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας έργα του στο δημόσιο χώρο και τις εγκαταστάσεις του.

Από το 2023, η εικαστικός δραστηριοποιείται έντονα και σε καλλιτεχνικά φιλανθρωπικά δρώμενα, ιδρύοντας το ArtActs4Kids και το ArtActs4Women, με στόχο τη στήριξη παιδιών και γυναικών μέσω της τέχνης. Την ίδια χρονιά έκανε και τα πρώτα της βήματα στο χώρο της συγγραφής, γράφοντας τους στίχους για το τραγούδι “Θα στο φωνάζω δυνατά” και το βιβλίο “Πάμε Να Πιάσουμε Ουρανό” που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

