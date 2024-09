Έκθεση σύγχρονης τέχνης του PCAI αλληλεπιδρά με τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Λόγω υψηλής επισκεψιμότητας η έκθεση του PCAI Shinrin-yoku 森林浴 Forest bathing παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν έχουν βρεθεί ακόμη στον μεγαλύτερο βοτανικό κήπο της ανατολικής Μεσογείου, τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους, να απολαύσουν τη θεραπευτική επίδραση της φύσης μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα προβολών και ξεναγήσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο τίτλος της έκθεσης δανείζεται την ιαπωνική έκφραση Shinrin-yoku 森林浴, που αποδίδεται στα ελληνικά με τη φράση «κολυμπώντας στο δάσος». Ως έννοια παραπέμπει στην πανάρχαια συνήθεια να περνά κανείς χρόνο κοντά στη φύση, ανάμεσα σε δέντρα και άγρια φυτά, απορροφημένος από τη χλωρίδα και την πανίδα που τον περιβάλλει, χωρίς να αποσπάται από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι καλλιτέχνες Lynn Hershman Leeson, Éric Baudelaire, Aiko Ohno, Asako Masunouchi, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Maria Antelman, Raffaela Naldi Rossano, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Γιώργος Δρίβας, Δημήτρης Ιωάννου, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), Εύα Στεφανή, Μιχάλης Afolayan, Campus Novel, Maria F. Dolores & Σοφία Ντώνα σκοπό έχουν να προσδώσουν μέσα από τα έργα τους νέες αναγνώσεις στην εμβυθιστική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η φύση. Την έκθεση επιμελείται η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI.

Τα έργα των 15 Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών της έκθεσης είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτική, ΑΙ, εικονογραφήσεις ή φιλμ, επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με τον βοτανικό κήπο, την περιβάλλουσα δασική περιοχή, τις λίμνες με νούφαρα, τα ξέφωτα και τα θερμοκήπια υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον ρόλο του κήπου ως περιοχή προστασίας χιλιάδων ειδών χλωρίδας και ως καταφύγιο της τοπικής, άγριας πανίδας.

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 θα προβληθούν στα ξέφωτα του κήπου οι ταινίες Λουόμενοι (2008) και A Flower in the Mouth (2021) των Εύας Στεφανή και Éric Baudelaire αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης δωρεάν ξεναγήσεις για το κοινό στις 13, 14 και 21 Σεπτεμβρίου στις 17:00.

H έκθεση και το παράλληλο πρόγραμμα πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του θεσμού 2024 Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Ξεναγήσεις: 13, 14 και 21 Σεπτεμβρίου στις 17.15

Ώρα προσέλευσης 17.00. Δωρεάν είσοδος.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης εδώ: https://forms.gle/JbvfrmAH3yJ888jL7

Γλώσσα ξενάγησης: Ελληνικά

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 20:00 – Προβολή

Εύα Στεφανή, Οι Λουόμενοι (The Bathers), 2008, 46’

*την ταινία θα προλογίσει η σκηνοθέτιδα

Η καταξιωμένη κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή έχει δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στις ελληνικές λουτροπόλεις και τους ανθρώπους εκείνους που σπεύδουν να τις επισκεφθούν. Η ζωή στις λουτροπόλεις κυλάει αργά και με ρυθμούς που θυμίζουν άλλες δεκαετίες. Μέσα σε αυτή τη νωχελική ατμόσφαιρα, οι ηλικιωμένοι νιώθουν ελεύθεροι να κάνουν πράγματα που τους απαγορεύει ο κοινωνικός τους περίγυρος.

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 20:00 – Προβολή

Éric Baudelaire, A Flower in the Mouth, 2021, 67’

*την ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης

Ο βραβευμένος με Prix Marcel Duchamp Éric Baudelaire εμπνέεται από το θεατρικό έργο του Pirandello “O άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα” (1922) και δημιουργεί μια ταινία σε δύο πράξεις. Η πρώτη πράξη εξελίσσεται ως ντοκιμαντέρ παρατήρησης στη μεγαλύτερη αγορά λουλουδιών του κόσμου, ενώ η δεύτερη εξελίσσεται ως μια ιστορία μυθοπλασίας με επίκεντρο έναν άνδρα, που πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια και συναντά έναν άγνωστο στο μπαρ ενός σιδηροδρομικού σταθμού.

Για τις προβολές απαιτείται κράτηση θέσης, εδώ : https://forms.gle/HpQtf6TYe3D5UtDa8

**Στις 19/9 και 20/9 στις 7.30 μ.μ. θα υπάρχει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο από το σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα προς τον Κήπο Διομήδους. Το λεωφορείο θα επιστρέψει στο σταθμό του μετρό μετά τη λήξη των προβολών.

Περισσότερα για τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους

Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους αποτελεί τον μεγαλύτερο Βοτανικό Κήπο της χώρας μας καθώς και της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 1951, με βάση το κληροδότημα του Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στη μεγάλη έκτασή του, ολοκληρώθηκαν, με την βοήθεια του Υπουργείου Γεωργίας και υπό την εποπτεία του καθηγητή Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Μητράκου, οι εργασίες δημιουργίας και οργάνωσής του, με βάση τα σχέδια της καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Κήπων και Τοπίου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Herta Hammerbacher. Το 1975, με το πέρας της διαμόρφωσης του καλλωπιστικού τμήματος, ο Κήπος άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο κοινό.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI)



O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών αναθέσεων, εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστηρίων και συνεδρίων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales.

www.pcai.gr

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Σεπτεμβρίου 2024

Διεύθυνση: Βοτανικός Κήπος Α. & Ι. Ν. Διομήδους, Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, 12461

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου Διομήδους (από 9πμ έως τη δύση του ήλιου) **

Είσοδος ελεύθερη, απαιτείται προκράτηση μέσω του diomedes-bg.gr/booking

**Ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους θα παραμείνει κλειστός, όταν οι καιρικές συνθήκες κρίνονται επικίνδυνες για ενδεχόμενη πυρκαγιά. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν επισκεφθούν την έκθεση. Ενημερωθείτε εδώ:

civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn