Η 1η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης στην Ελλάδα ξεκίνησε την λειτουργία της πριν μερικές ημέρες στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στη Σαντορίνη, υπό την Αιγίδα της A.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Σήμερα, η Τέχνη της Κεραμικής γνωρίζει διεθνώς μεγάλη ανάπτυξη, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εκθέσεις και Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής που διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία σε όλον τον κόσμο.



Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Big Blue Dot, εμπνεύστηκε και υλοποίησε τη διοργάνωση της 1ης Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης στην Ελλάδα με τίτλο: BCK 2024 «Πηλού Αντηχήσεις: Μέσα Από Κρυμμένες Αφηγήσεις», με κύριο γνώμονα την ανάδειξη και αναγνώριση της Σύγχρονης Ελληνικής Κεραμικής Τέχνης και των κεραμιστών σε παγκόσμιο επίπεδο, τη δημιουργία ερεθισμάτων για νέες αισθητικές τάσεις, την προώθηση της έρευνας και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ δημιουργών και κοινού.

Η πρώτη Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής στην Ελλάδα, συνειδητά εμπεριέχει στην ονομασία της την Ελλάδα, χώρα ορόσημο του πολιτισμού. Έτσι, το Ceramics έρχεται να ακουμπήσει στην ιστορία, να αγγίξει τις ρίζες του και να επαναφέρει στη ζωή τον «Κέραμο», το μυθικό γιο του Διονύσου και της Αριάδνης, εφευρέτη της τέχνης της κεραμικής, δανείζοντας το αρχικό του «Κ» στο θεσμό Biennale of Contemporary Keramics (BCK).



Αφετηρία για την 1η Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής 2024 είναι η Σαντορίνη. Με διάρκεια πέντε μηνών (έως 26/10), oι καλλιτέχνες προσκλήθηκαν να εμπνευστούν από τα ευρήματα στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου, να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν τα έργα τους με τον πηλό ως κυρίαρχο υλικό.



Τα έργα επιλέχθηκαν από Διεθνή Κριτική Επιτροπή ειδικών, η αποστολή των οποίων αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του υψηλού αισθητικού και συμβολικού επιπέδου των δημιουργιών και πλέον εκτίθενται insitu.



H BCK 2024 τελικά φιλοξενεί είκοσι πρωτότυπα έργα, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, που εκτίθενται (σχεδόν στο σύνολό τους), στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, στα Φηρά της Σαντορίνης. Είναι η πρώτη φορά που το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες.

Το έργο της Amyel Garnaoui, CLI(T)HERA στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Χώρου στο Ακρωτήρι | Photo by Lambros Papanikolatos

20 Καλλιτέχνες – 20 Πηλού αντηχήσεις. Μια τέχνη.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι:

Γιώργος Βαβάτσης | Helena Boddenberg | Μίρκα Δραπανιώτου | Γιάννης Ζώης | Ule Ewelt | Ion Fukazawa | Amyel Garnaoui | em irvin | Ιωσηφίνα Κοσμά | Κωνσταντίνος Λαδιανός | Simon Manoha | Ναταλία Μαντά | Στέλλα Μπαρακλιανού | Αγγελική Παπαδοπούλου | Desa Philippi | Yoav Reches | Νίκος Σεπετζόγλου | Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης | Χρήστος Τσουμπλέκας | Yena Young

Η BCK οραματίζεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα, το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα.

Στόχος της είναι να καλύψει το κενό το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα στη σύγχρονη κεραμική τέχνη στη χώρα μας και να αποτελέσει μία μπιενάλε, αντίστοιχη με αυτές του εξωτερικού. Φιλοδοξεί να γίνει ο καταλύτης για τον ελληνικό πολιτισμό και την προβολή Ελλήνων και ξένων κεραμιστών, καταξιωμένων και νέων, συνδέοντας την εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή με τη διεθνή σκηνή.

Η Biennale of Contemporary Keramics είναι εκ πεποιθήσεως περιπλανώμενη και αποκεντρωμένη. Σαν μια μπλε αεί κινούμενη κουκίδα, θα σταθμεύει κάθε δύο χρόνια σε ένα διαφορετικό νησί, αντλώντας έμπνευση από τον κάθε τόπο, το μυθολογικό και ιστορικό παρελθόν του, τα αρχαιολογικά του τοπόσημα. Τις ενδιάμεσες χρονιές θα επισκέπτεται κάποια ηπειρωτική πόλη, προσδίδοντας έτσι θετικό πρόσημο στη βιωσιμότητα του Θεσμού και δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να επισκεφθεί την έκθεση.

H περιπλάνηση της BCK οδηγεί σε μια νέα αφήγηση, η κεραμική είναι κάθε φορά ο αφηγητής της πολιτιστικής κληρονομιάς του εκάστοτε τόπου. Παράλληλα, η Biennale of Contemporary Keramics διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέροντας γνώσεις, νέες εμπειρίες και ερεθίσματα στις τοπικές κοινότητες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και ενισχύοντας αφετέρου την τοπική οικονομία και τέχνη.

Οι επισκέπτες της BCK 2024 έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν την κεντρική έκθεση, αλλά και να παρακολουθήσουν workshops, ομιλίες και να επισκεφθούν Παράλληλες εκθέσεις στο Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης μέχρι τις 26/10/2024.

Τα εγκαίνια της 1ης BCK πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, στη Σαντορίνη, στις 7/6/24 σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ευγνωμοσύνης και χαράς. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, καθώς και άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εξαιρετική έκθεση.

Την εκδήλωση των εγκαινίων συντόνισε η δημοσιογράφος Έμη Λιβανίου και χαιρετισμό απηύθυναν οι:

– Δρ. Δημήτριος Αθανασούλης, Διευθυντής Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσων

– Νίκος Ζώρζος, Δήμαρχος Θήρας

– Ιουλία Καραμολέγκου, Έπαρχος Θήρας

– Λουκία Θωμοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια της Μπιενάλε, επιμελήτρια της έκθεσης και μέλος της κριτικής επιτροπής

– Κάλλια Μυλωνάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Attica group

Η Μαρίνα Φωκίδη, επιμελήτρια της έκθεσης και μέλος της κριτικής επιτροπής ανακοίνωσε τα τρία (3) πρώτα βραβεία και ο Dr. David Jones, μέλος την κριτικής επιτροπής, εισηγήθηκε για τη σημασία της Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως.

Τα 3 πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν στους:

A’ Βραβείο στον Γιώργο Βαβάτση για το έργο του Incision

B’ Βραβείο στο em irvin για το έργο του weight (limit of excavation)

Γ’ Βραβείο στην Ule Ewelt για το έργο της Θηρίον

Η Κωνσταντίνα Δασκαλαντωνάκη, επιμελήτρια της έκθεσης και μέλος της κριτικής επιτροπής απένειμε τιμητικό βραβείο για το έργο της στην Σύγχρονη Κεραμική τέχνη στην κα. Ελένη Βερναδάκη, εικαστική καλλιτέχνης – κεραμίστρια και η Μάγια Ευσταθίου, επιμελήτρια του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας και συν-επιμελήτρια της έκθεσης απένειμε τιμητικό βραβείο στον κ. Ανδρέα Μάκαρη για την προσφορά του στην Παραδοσιακή Κεραμική Τέχνη.

Σε όλες τις ομιλίες υπερτονίστηκε το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στην ανάδειξη της Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης, ενώ ξεχώρισε ο λόγος της κυρίας Θωμοπούλου, καθώς μας συνεπήρε εξιστορώντας πως από το όραμά της φτάσαμε στο σήμερα, εγκαινιάζοντας έναν Θεσμό, ισάξιο και με τις προδιαγραφές αυτών του εξωτερικού.

Η βραδιά έκλεισε με ξενάγηση στην έκθεση εντός του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας και φιλόξενη δεξίωση στον προαύλιο χώρο.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια κ. Θωμοπούλου και οι καλλιτέχνες της έκθεσης.

Από δεξιά: Γιώργος Βαβάτσης, Μίρκα Δραπανιώτου, Γιάννης Ζώης, em irvin, Στέλλα Μπαρακλιανού, Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνα Δασκαλαντωνάκη, Λουκία Θωμοπούλου, Αρις Πέτρου, Hellena Boddenberg, Amyel Garnaoui, Αγγελική Παπαδοπούλου, Ion Fukazawa, Χρήστος Τσουμπλέκας, Elwet Ule, Νικος Σεπετζόγλου, Desa Philippi, Yoav Reches. Photo by Anastasios Aggelou

Η υλοποίηση και η επιτυχία της BCK είναι απόρροια συγκερασμού της συνδρομής της οργανωτικής ομάδας της Big Blue Dot και της πολύτιμης συμβολής των υποστηρικτών. Η σημαντικότατη συνεισφορά και η εμπιστοσύνη που επέδειξαν στην αποστολή της BCK οι χορηγοί και οι δωρητές όχι μόνο συνέβαλε στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη διοργάνωση, αλλά το κυριότερο, λειτούργησε ως επιβεβαίωση της σημαντικότητας του σκοπού του Θεσμού.

Η οργανωτική ομάδα της Big Blue Dot αποτελείται από:

– Λουκία Θωμοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια

– Λάμπρος Παπανικολάτος, Διευθυντής

– Ήβη-Χαρά Δικαίου & Λία Δικαίου, Στρατηγική Συνεργασιών & Χορηγιών

– DpS Athens, Οπτική Ταυτότητα & Σήμανση Έκθεσης

– Ελένη Λόζου, Διασύνδεση Καλλιτεχνών

– Ηρώ Παστρικού & Τίνα Παππά, Γραφείο Τύπου

– Άρης Πέτρου, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

– Θανάσης Πούλκας & Νάσια Παυλίδου, Διοικητική Υποστήριξη

– SITE-SPECIFIC Light Engineering, Φωτισμός Έκθεσης

– Kalogridis Wood Creations, Κατασκευές Έκθεσης

– Swift Art Services, Ανάρτηση Έκθεσης

– Karavias Underwriting Agency, Ασφάλιση Έργων

Συνδιοργάνωση

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

– Δήμος Θήρας

Με την υποστήριξη του

– Υπουργείου Πολιτισμού

– ΕΟΤ

– Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

– COSMOS | ESG & CSR consulting

Συνεργασίες

– Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων | Δημήτρης Αθανασούλης, Διευθυντής

– Μουσείο Προϊστορικής Θήρας | Μάγια Ευσταθίου, Επιμελήτρια

– Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF) | Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας, «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ»

– Χρίστος Ντούμας, Καθηγητής Αρχαιολογίας

– Φραγκούλα Γεώρμα, Αρχαιολόγος

Στο πλαίσιο του

– 2024 | Japan – Greece | Year of Culture & Tourism

Exclusive Partners

– Attica Group

– Empiria Group

– Kalogridis

Exquisite Partners

– Aegean Airlines | Official Air Carrier

– Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

– Interbus

– Sealed Earth

Vanguard Partners

– OCEANBULK

Prime Partners

– Attica Bank

– Deloitte

– Motor Oil

Supreme Partners

– SITE-SPECIFIC Light Engineering

– Vista Yachting Santorini

Essential Partners

– Franman

Donors & Friends

– Aperitivo Spritz

– Bonis Kilns

– Mikra Thira

– UTECO

Διεθνή Μέσα Επικοινωνίας

– EΡΤ | EΡΤ2 | EΡΤ3

– EΡΤ Ν. Αιγαίου

– Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

– Kosmos 93,6

– A*DESK

– NEO2

– WIDEWALLS

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της BCK 2024, η Sealed Earth Gallery εγκαινίασε στις 8 Ιουνίου το πρόγραμμα εκθέσεων της στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας “Δ. Νομικός”.

“Her Hands Were Muddy When We Met”

Μία ομαδική έκθεση όπου πρωταγωνιστούν πέντε εδραιωμένες και ανερχόμενες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες:

Μάρω Μελένιου | Νάσια Παυλίδου | Αγγελική Σταματάκου | Μαρίνα Ταλιαδούρου | Λεώνη Γιαγδζόγλου

Σχετικά με τη Sealed Earth Gallery: H Sealed Earth Gallery είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος αφιερωμένος στη προώθηση της Ελληνικής και Διεθνούς Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης. Εστιάζοντας στη δημιουργία διαλόγου και ανταλλαγών μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων της Κεραμικής, η έκθεσηαποτελεί μία συνομιλία μεταξύ εικαστικών που εκφράζονται δια μέσου του πηλού και κεραμιστών που εξερευνούν σύγχρονες προσεγγίσεις.

https://www.sealedearth.art/