«Before and After Science» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και παρουσιάζει την έκθεση «Before and After Science», μια νέα ανάθεση στην εικαστικό Ίριδα Τουλιάτου, από τις 27 Μαΐου έως τις 7 Ιουλίου 2024, σε επιμέλεια της Γαλήνης Νόττι.

Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα Έργο στην Πόλη 2024, στο πλαίσιο του οποίου ο ΝΕΟΝ αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη τη δημιουργία έργου που εκτίθεται σε δημόσιο χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για μια ακόμα φορά, ο ΝΕΟΝ συμπράττει με θεσμικούς φορείς πολιτισμού και ενεργοποιεί ιστορικούς χώρους σε δράσεις σύγχρονης τέχνης προσβάσιμες σε όλους.

Η έκθεση «Before and After Science» της Ίριδας Τουλιάτου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αναπτύσσεται στον εξωτερικό χώρο, στον χώρο υποδοχής και στη Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς» του Ιδρύματος. Ο τίτλος, δάνειο από τον ομότιτλο δίσκο του μουσικού Brian Eno, λειτουργεί ως χρονοδότης και αποτυπώνει τη ζωντανή – in vivo – και εργαστηριακή – in vitro – διαδικασία σύνθεσης των έργων μέσα από την ανάλυση, την αποδόμηση και την ανακατασκευή, συγχρονίζοντας λειτουργικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του Ιδρύματος, τον θεσμικό και κοινωνικό του ρόλο, τη σημασία του για την έρευνα και για τη γνώση, τα έργα –αντικείμενα, πρωτόκολλα, διευρυμένες υπηρεσίες, μεταδόσεις– εντάσσονται στις λειτουργίες του οργανισμού δίνοντας πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Η Ίρις Τουλιάτου χρησιμοποιεί μια πληθώρα μέσων και πρακτικών που είναι απαραίτητες για κάθε παρέμβαση. Μέσα από σχολαστικές ανακατανομές αντικειμένων, συστημάτων, οικονομιών, ανθρώπινων σχέσεων και διαδικασιών παραγωγής, συντήρησης και επισκευών, η πρακτική της σκιαγραφεί τις δομές της σύγχρονης κατάστασης.

Με το πρόγραμμα Έργο στην Πόλη, σκοπός του ΝΕΟΝ είναι η παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης σε δημόσιους και ιστορικούς χώρους, συμβάλλοντας στη διάδραση μεταξύ της τέχνης, της κοινωνίας και της πόλης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΝΕΟΝ έχει πραγματοποιήσει αναθέσεις στους καλλιτέχνες: Διονύση Καβαλλιεράτο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (2020), Πάνο Κοκκινιά σε εγκαταλειμμένο χώρο γραφείων στην οδό Σοφοκλέους 4 στην Αθήνα (2019), Ανδρέα Λόλη στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (2018), Κωστή Βελώνη στην κατοικία του αριθμού 11 της οδού Καπλανών (2017), Ζάφο Ξαγοράρη σε χώρο στάθμευσης πίσω από το ιστορικό θέατρο Αθήναιον (2016), Μαρία Λοϊζίδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο του Κεραμεικού (2015) και Αιμιλία Παπαφιλίππου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών (2014).

Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη και επιχειρηματία Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο ΝΕΟΝ φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισμό κοντά στο σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας να αφυπνίσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει. Συγχρόνως, επιδιώκει να συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης και της καθημερινότητας του πολίτη. Να συμβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τη λειτουργία και τα δρώμενα της πόλης του.

Ο ΝΕΟΝ δεν περιορίζεται σε ένα μόνον χώρο. Έδρα του είναι ολόκληρη η πόλη, το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Είναι ένας ζωντανός και ενεργός συνομιλητής με την κοινωνία, τους θεσμούς και το κοινό.

Ο ΝΕΟΝ υλοποιεί τους στόχους του μέσα από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και συζητήσεις, προγράμματα χορηγιών και υποτροφιών και τη δημιουργία ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών. Ο ΝΕΟΝ συμπράττει με θεσμικούς φορείς πολιτισμού και ενισχύει τη δραστηριότητα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης. Ο ΝΕΟΝ επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισμό ως βασικό μοχλό προόδου και ανάπτυξης.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και έχει μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΕΙΕ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΙΕ στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο επί της λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Δοξιάδη, Πικιώνη και αποτελεί, για πάνω από εξήντα πέντε χρόνια, ένα δυναμικό θεσμό ανάπτυξης της επιστήμης και κοινωνίας στην Ελλάδα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΙΕ αποτελεί ο διττός χαρακτήρας του, ο οποίος στηρίζεται στη συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών τομέων και επιστημών. Σήμερα, το ΕΙΕ απαρτίζεται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) και το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ).

Στο ισόγειο του κτιρίου, η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς» εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες των ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας. Το αναγνωστήριο είναι ανοιχτό καθημερινά για το ευρύ κοινό, προσφέροντας πρόσβαση στην πλούσια υβριδική συλλογή που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών περιοδικών, συνδρομητικά ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων, καθώς και στο ψηφιακό ιδρυματικό αποθετήριο «Ήλιος», που περιέχει όλη την επιστημονική παραγωγή του ΕΙΕ. Η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης άρθρων και βιβλίων, βιβλιομετρίας και προώθησης της ανοικτής επιστήμης.

Το ΕΙΕ ασχολείται ενεργά με την επιμόρφωση νέων επιστημόνων και ερευνητών, παρέχοντας μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργασία με ΑΕΙ και οργανώνοντας εκπαιδευτικές δράσεις, θερινά σχολεία, σεμινάρια και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα το ΕΙΕ δίνει έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας και την παροχή υπηρεσιών προς τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται βάρος σε πρωτοβουλίες κατοχύρωσης των καινοτομιών που αναπτύσσουν οι ερευνητές/τριες του ΕΙΕ και δημιουργίας εταιρειών spin-off που επιτρέπουν την εμπορική αξιοποίηση των πιο αξιόλογων ερευνητικών αποτελεσμάτων.