Οι θρυλικοί Public Enemy επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια

Οι Public Enemy δημιουργήθηκαν το 1985 στη Νέα Υόρκη από τους ράπερ Chuck D και Flavor Flav, οι οποίοι παραμένουν τα μόνα σταθερά μέλη του συγκροτήματος μέχρι και σήμερα.

Έγιναν γνωστοί για το πολιτικό περιεχόμενο των στίχων τους, που καταπιάνονται με θέματα φυλετικής ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ακτιβισμού, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή του hip-hop σε μια πλατφόρμα για κοινωνικά σχόλια, αμφισβητώντας το status quo και μιλώντας για τους αγώνες που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Παραμένοντας αμετανόητα πολιτικοποιημένοι και διαγράφοντας μια πλούσια σαραντάχρονη καλλιτεχνική πορεία, οι Public Enemy θεωρούνται ευρέως ως το πιο επιδραστικό συγκρότημα στην ιστορία της hip-hop μουσικής, έχοντας εμπνεύσει σημαντικούς καλλιτέχνες και ακτιβιστές σαν τον Spike Lee, τον Harry Belafonte, τον Kurt Cobain, την Björk, τον Moby, τους Nine Inch Nails και τους Rage Against The Machine.

To 2013 εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2020 τιμήθηκαν με βραβείο Grammy για το σύνολο της καριέρας τους, ενώ το περιοδικό Rolling Stone έχει κατατάξει το δεύτερο άλμπουμ τους “It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back” στη δέκατη πέμπτη θέση της λίστας με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Η σχέση των Public Enemy με το ελληνικό κοινό είναι ιδιαίτερη και πάει πολύ πίσω, καθώς η εμφάνιση τους στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας τον Ιούνιο του 1992 αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη hip-hop συναυλία στη χώρα μας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ελληνικής hip-hop σκηνής. Την Τρίτη 22 Ιουλίου 2025, δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, οι Public Enemy θα μας υποδεχτούν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για μια εκρηκτική βραδιά!

_____________________________________________

PUBLIC ENEMY

Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

Early bird: 49€

Πρώτη φάση προπώλησης: 57€

Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: Ticketmaster.gr



Τηλεφωνικά: (+30)2111981535, 10:00-20:00 Καθημερινές και Σαββατοκύριακο

MY DAILY SPOT locations:

– Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25), Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 ως τις 23:30

– Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14), Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 ως τις 23:30

– The Mall Athens (Επίπεδο 0), Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατο από τις 09:00 ως τις 22:00 (Κυριακές κλειστά)

– Designer Outlet (Ισόγειο), Σπάτα

Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025, 12 το μεσημέρι.

_____________________________________________

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

musicboxproductions.gr & facebook.com/musicboxproductions.gr