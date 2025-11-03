Το Birdman υποδέχεται το Kioku από το Λονδίνο στο κέντρο της Αθήνας

Για μία και μόνο βραδιά, ετοιμάζεται ένα exclusive takeover στο ιαπωνικό bar+grill της Βουλής.

Εκτλεκτό καλεσμένο από το Λονδίνο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το αγαπημένο Japanese bar + grill της Αθήνας, Birdman, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου σε μια exclusive βραδιά από αυτές που δεν επαναλαμβάνονται.

Το διάσημο sushi restaurant και sake bar, Kioku, στο εμβληματικό ξενοδοχείο Raffles του Λονδίνου, φέρνει στο μοναδικό αυτό takeover event επιλεγμένα πιάτα από το Standing Sushi μενού του Endo Kazutoshi, τρίτης γενιάς sushi master και δημιουργoύ του Kioku by Endo και Kioku Sake Bar. Μαζί και τρία signature cocktails για να συνοδεύσουν τα πιάτα. Το Kioku, που στα ιαπωνικά σημαίνει «μνήμη», είναι η προσωπική αφήγηση του Endo, μια συλλογή στιγμών, ανθρώπων και τόπων που τον διαμόρφωσαν. Διαβάστε περισσότερα.