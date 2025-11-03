Spin the Bottle: Τρεις σπάνιες σοδειές “The Mascot” σε ένα μοναδικό οινικό δείπνο στο Vezené

Στη Napa Valley, εκεί όπου γεννιούνται ορισμένες από τις πιο περιζήτητες ετικέτες της Καλιφόρνιας, θα μας μεταφέρει το Vezené στο νέο Spin the Bottle event με το οινοποιείο Harlan Estate.

Το εστιατόριο Vezené παραμένει κλασικό σημείο αναφοράς της αθηναϊκής γαστρονομίας, ένας χώρος που εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας ωστόσο τη ζωντάνια, τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητα που το καθιέρωσαν. Εδώ, το κρασί κατέχει πολύ σημαντική θέση και αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας, με τα Spin the Bottle events να μας συστήνουν ετικέτες και οινοποιεία που μετατρέπουν τη βραδιά σε εμπειρία.

Αυτή τη φορά, ένα ξεχωριστό μενού και τρεις σοδειές “The Mascot” της εμβληματικής ετικέτας από τη Napa Valley μας περιμένουν αύριο 4/11 στο νέο Spin the Bottle. Το μενού για αυτή τη μοναδική βραδιά θα επιμεληθεί ο Άρης Βεζενές μαζί με τον σεφ του εστιατορίου Μάριο Μιχαηλίδη έχοντας δημιουργήσει πιάτα αποκλειστικά για να συνοδεύσουν τις τρεις διαφορετικές σοδειές του “The Mascot” και θέλοντας να φέρει στο τραπέζι την ιστορία πίσω από την ξεχωριστή αυτή ετικέτα. Μια ετικέτα που ξεκίνησε ως το κρασί που μοιραζόταν μόνο η οικογένεια των οινοποιών Harlan, που προοριζόταν μόνο για το τραπέζι μεταξύ φίλων. Να σημειώσουμε ότι η οικογένεια Harlan παράγει κρασιά που εκφράζουν με συνέπεια το terroir και το πνεύμα της περιοχής. Με κομψότητα και βάθος, το κρασί που φέρει την ετικέτα “The Mascot” είναι απολαυστικό από τα νιάτα του έως την ωριμότητά του, με ποικιλιακή σύνθεση που περιλαμβάνει κυρίως Cabernet Sauvignon από 85% έως 95%, που ανάλογα με την χρονιά διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται με μικρότερα ποσοστά Merlot, Cabernet France και Petit Verdot. Το “The Mascot” είναι ένα κρασί που έχει κερδίσει την παγκόσμια θέση του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του Bill και Will Harlan που βρίσκονται στο τιμόνι των Harlan Family Estates. Διαβάστε περισσότερα.