Η Lamway Hotel Management ξεχώρισε στα Greek Hospitality Awards με πλήθος διακρίσεων

Χρυσές και αργυρές διακρίσεις για τη Lamway Hotel Management στα Greek Hospitality Awards επιβεβαιώνουν την ποιότητα της φιλοξενίας της.

Η Lamway Hotel Management με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι τρία από τα ξενοδοχεία της διακρίθηκαν στα πρόσφατα Greek Hospitality Awards, επιβεβαιώνοντας την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την προσήλωση στην υψηλή ποιότητα φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα, το Paros Agnanti Resort & Spa κατέκτησε SILVER για το Top Greek Resort, GOLD για το Best Greek Sport & Wellness Resort και SILVER για το Best Greek Spa. Το Relux Ios Hotel τιμήθηκε με το SILVER Award για το Best Greek Design Hotel, αναδεικνύοντας τη μοναδική αισθητική και το καινοτόμο design του, ενώ το Kapari Natural Resort απέσπασε GOLD Awards για το Best View Resort και το Best Greek Romantic Resort, προσφέροντας ανεπανάληπτες εμπειρίες ρομαντισμού και φυσικής ομορφιάς. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της αφοσίωσης της Lamway Hotel Management στη δημιουργία μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού διεθνώς. Διαβάστε περισσότερα.