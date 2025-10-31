Η Ταβέρνα Οικονόμου υποδέχεται τη γαλλική Taverna Paris για μια μόνο ημέρα

Δύο ταβέρνες ενώνουν δυνάμεις για ένα μενού, που θα απολαύσουμε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου.

Μουσαφίρηδες από το Παρίσι αναμένονται την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην Ταβέρνα Οικονόμου και πιο συγκεκριμένα, η Taverna Paris, ένα ελληνικό-κυπριακό εστιατόριο στο Παρίσι, έρχεται στην Αθήνα και φέρνει στην Αθήνα τη δική της εκδοχή για το τι είναι «μοιράζομαι».

Ο Chef Paul-Henri Bayart -ή αλλιώς σεφ Πωλ- και η ομάδα του, που έχουν βαλθεί να μάθουν τους Γάλλους να τρώνε κεφτέδες, ντολμαδάκια και ταραμοσαλάτα αλλά και να διαβάζουν ελληνικά, έρχονται και καταλαμβάνουν την κουζίνα της Ταβέρνας Οικονόμου. Φέρνουν στα Άνω Πετράλωνα τις δικές τους συνταγές, που, όπως και να έχει, έχουν τον παριζιάνικο αέρα τους. Μαζί με τα «κλασικά» της Ταβέρνας Οικονόμου και κάποια πιάτα που είναι σταθερά στον κατάλογο αλλά θα αλλάξουν λίγο με βάση την έμπνευση του σεφ Πωλ, η Δευτέρα αναμένεται διαφορετική και ιδιαίτερη. Στο ιδιαίτερο αυτό take over, η ελληνική παράδοση δεν θα φύγει από το κεντρικό θέμα, απλά θα γεμίσει με τη δημιουργικότητα του σεφ από το Παρίσι.