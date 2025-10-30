Logo Image

Ξεκινάει η 9η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο και ετοιμάζεται να σπάσει ένα γλυκό ρεκόρ

Ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται από σήμερα σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο μέλι και στους ανθρώπους του.

Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει για 5 ημέρες γεμάτες μέλι.

Ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται από σήμερα σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο μέλι και στους ανθρώπους του, με την 9η Γιορτή Μελιού να επιστρέφει με αρώματα, γεύσεις και χαμόγελα, φέρνοντας κοντά μελισσοκόμους από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου, ζήστε την πιο γλυκιά εμπειρία της χρονιάς, με δράσεις, εκδηλώσεις και μπόλικο μέλι

Στη Γιορτή Μελιού σας περιμένουν 80 μελισσοκόμοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα βουνά της Ηπείρου και τα δάση της Μακεδονίας, ως τα νησιά του Αιγαίου και τα άνθη της Κρήτης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν μαζί τους το άρωμα, το χρώμα και την ψυχή του τόπου τους. Θυμάρι, πεύκο, έλατο, πορτοκαλιά, καστανιά, ρείκι… κάθε βαζάκι κρύβει μέσα του τη δουλειά, τον μόχθο και την αγάπη των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την τέχνη της μέλισσας. Διαβάστε περισσότερα. 

