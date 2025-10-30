Το Geco Athens ξεκίνησε τα απολαυστικά brunch sessions

Πλέον το Geco Athens φέρνει στην αθηναϊκή σκηνή έναν ακόμη λόγο για να μείνει κανείς τα σαββατοκύριακα στην πόλη μέχρι αργά το απόγευμα.

Στον παλμό του κέντρου της πόλης, το Geco Athens έχει ήδη καθιερωθεί ως all-day προορισμός από το πρωινό και το lunch, μέχρι τις αυθόρμητες after-office επισκέψεις και τις βραδιές με ζωντανή μουσική και DJs.

Η επιβλητική 25μετρη λευκή μαρμάρινη μπάρα, η ανοιχτή κουζίνα και οι μεγάλες τζαμαρίες που προσφέρουν οπτική επαφή με τον δρόμο και φυσικό φως, δημιουργούν ένα περιβάλλον πολυδιάστατο, γεμάτο ενέργεια, με μαξιμαλιστική αισθητική, έντονα χρώματα, εναλλαγές στα εικαστικά στοιχεία και ζωντανό ρυθμό. Σε αυτόν ακριβώς το χώρο που συνδυάζει την urban πολυτέλεια με τη νοσταλγική αύρα του εμπορικού κέντρου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε νέο brunch τα σαββατοκύριακα, μέσα στην ενέργεια της πόλης και πάντα με τη φροντίδα της ομάδας του Geco. Διαβάστε περισσότερα.