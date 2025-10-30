Πώς συνδέεται το ανοσοποιητικό με τις ορμόνες; Νέα διήμερη δράση έρχεται να μας το αποκαλύψει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση της ζωής για να χτίσουμε γερή άμυνα και υγεία.

Οι ορμονικές αλλαγές της προεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεση και την ενέργεια, αλλά έχουν σημαντική επίδραση και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν βιώνετε συχνές ιώσεις, αισθάνεστε χρόνια κόπωση ή έχετε διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, η νέα διήμερη δράση του Create Health «Ανοσοποιητικό & Ορμονική Ισορροπία στην Περιεμμηνόπαυση & Εμμηνόπαυση» υπόσχεται να σας δώσει πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίξετε την άμυνα του οργανισμού σας με φυσικούς τρόπους. Διαβάστε περισσότερα.