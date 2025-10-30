Logo Image

Πώς συνδέεται το ανοσοποιητικό με τις ορμόνες; Νέα διήμερη δράση έρχεται να μας το αποκαλύψει

Clickatlife

Πώς συνδέεται το ανοσοποιητικό με τις ορμόνες; Νέα διήμερη δράση έρχεται να μας το αποκαλύψει

Η 1η οργανωμένη ψηφιακή κοινότητα για την υγεία στην Ελλάδα, Create Health, ετοιμάζει ένα διήμερο workshop για το ανοσοποιητικό στην περίοδο προεμμηνόπαυσης και εμμηνόπαυσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση της ζωής για να χτίσουμε γερή άμυνα και υγεία.

Οι ορμονικές αλλαγές της προεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεση και την ενέργεια, αλλά έχουν σημαντική επίδραση και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν βιώνετε συχνές ιώσεις, αισθάνεστε χρόνια κόπωση ή έχετε διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, η νέα διήμερη δράση του Create Health «Ανοσοποιητικό & Ορμονική Ισορροπία στην Περιεμμηνόπαυση & Εμμηνόπαυση» υπόσχεται να σας δώσει πρακτικά εργαλεία για να υποστηρίξετε την άμυνα του οργανισμού σας με φυσικούς τρόπους. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube