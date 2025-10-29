Logo Image

World Travel Awards: Πού ξεχώρισε η Ελλάδα στην Ευρώπη

Clickatlife

Τα κορυφαία ταξιδιωτικά brands από όλη την Ευρώπη τιμήθηκαν στα World Travel Awards.

Πραγματοποιήθηκαν στη Σαρδηνία πριν λίγες ημέρες και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα των μεγάλων νικητών.

Στις 22 Οκτωβρίου η Σαρδηνία έστρωσε το κόκκινο χαλί για τα «Όσκαρ» του τουρισμού τα 32α World Travel Awards με το Europe Gala Ceremony, αναδεικνύοντας, όπως κάθε χρόνο, τα κορυφαία ξενοδοχεία, προορισμούς, αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά brands στην Ευρώπη με στόχο την επιβράβευση της αριστείας στον τουριστικό κλάδο. Η Ελλάδα δεν έλειψε από τους μεγάλους νικητές και μάλιστα απέσπασε σειρά διακρίσεων, με ελληνικά ξενοδοχεία, προορισμούς και ταξιδιωτικά brands να αναδεικνύονται ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης. Διαβάστε περισσότερα. 

