Μαλλιά φθινοπώρου: Πώς να αποφύγετε ξηρότητα και φριζάρισμα

Mε λίγη φροντίδα και σωστά προϊόντα, μπορείτε να απολαύσετε κάθε βροχερή ή δροσερή μέρα με αυτοπεποίθηση.

Πιθανόν να έχετε ήδη παρατηρήσει τα μαλλιά σας με τα πρωτοβρόχια και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να έχουν αρχίσει να δείχνουν πιο θαμπά και αφυδατωμένα. Η αλλαγή του καιρού, η ξηρότητα του αέρα, η υγρασία και οι καθημερινές συνήθειες περιποίησης μπορούν να τα κάνουν να φριζάρουν, να σπάνε και να χάνουν τη φυσική τους λάμψη. Για να τα διατηρήσετε υγιή, λαμπερά και απαλά, χρειάζεται να προσαρμόσετε τη ρουτίνα σας και να υιοθετήσετε μερικά απλά, αλλά αποτελεσματικά βήματα. Διαβάστε περισσότερα.