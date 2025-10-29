Athens Bar Show: Κλείνει τα 15 και γιορτάζει στην Τεχνόπολη

Ο θεσμός – σημείο αναφοράς του παγκόσμιου bartending επιστρέφει… σοφότερος, κλείνοντας τα 15.

Το Athens Bar Show επιστρέφει δυναμικά και φέτος, γιορτάζοντας τα 15 του χρόνια, και βάζει την Τεχνόπολη στο Γκάζι στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής bartending, φιλοξενίας και fine drinking. Στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025, οι επαγγελματίες του χώρου –και όχι μόνο– θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την πιο μεγάλη γιορτή του κλάδου, που κορυφώνεται με ένα επικό Closing Party στις 6 Νοεμβρίου. Με την Αιγίδα του ΕΟΤ, του Δήμου Αθηναίων, της Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. και του ΣΕΤΕ, το Athens Bar Show θα υποδεχτεί φέτος δεκάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό και για δύο ημέρες, η Τεχνόπολη θα μεταμορφωθεί σε ένα buzzing hub εκπαίδευσης, networking, γευστικών εμπειριών και καινοτομίας, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της σύγχρονης bar culture. Masterclasses, σεμινάρια, νέες κυκλοφορίες, γευσιγνωσίες, κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό – όλα δίνουν το «παρών» σε ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Διαβάστε περισσότερα.