Φθινοπωρινή απόδραση στη Σέτα για κυνήγι μανιταριών στον υψηλότερο οικισμό της Εύβοιας

Mια φθινοπωρινή πεζοπορική απόδραση που θα καλωσορίσει τον Νοέμβριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σέτα Ευβοίας, σε υψόμετρο 740 μέτρων στην νότια πλαγιά του Ξηροβουνιού, είναι ένα γραφικό ορεινό χωριό με πλούσια βλάστηση και δάση που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον υψηλότερο οικισμό της Εύβοιας. Κρυμμένη ανάμεσα σε πεύκα, έλατα και κέδρους, η περιοχή συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με ιστορικά μνημεία, όπως το εκκλησάκι της Αμπουδιώτισσας, ξεχωρίζει για το σπήλαιο Σέτας με αίθουσα περίπου 700 τ.μ. με σταλακτίτες και σταλαγμίτες και συνολικό βάθος 115 μέτρων, ενώ λίγο πιο μακριά βρίσκεται το βάραθρο «Βόλαθρος», το βαθύτερο βάραθρο στην Εύβοια, με κατακόρυφο βάθος περίπου 120 μέτρων. Εκτός, όμως, από όλα τα παραπάνω, η Σέτα φημίζεται και για τα μανιτάρια της, για όσους αγαπούν τη φύση και τις αυθεντικές εμπειρίες εκτός ασφάλτου. Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, τα δάση της Σέτας γεμίζουν μυστικά και νόστιμες εκπλήξεις: άγρια μανιτάρια που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Διαβάστε περισσότερα.