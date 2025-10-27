Logo Image

Ένα μοναδικό masterclass έρχεται με τον Charles Duval-Leroy στο WSPC

Ο CEO του οίκου Champagne Duval-Leroy υπόσχεται μια ξεχωριστή οινική βραδιά στο WSPC.

Πρόκειται για το παλαιότερο, μεγαλύτερο και πλέον έγκριτο εκπαιδευτικό παράρτημα οίνου και αποσταγμάτων στη Νότια Ευρώπη.

Όσοι θέλετε να γνωρίσετε από κοντά την παράδοση, την καινοτομία και την τέχνη πίσω από μία από τις πιο φημισμένες σαμπάνιες στον κόσμο, έχετε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. To WSPC σε συνεργασία με τη Winebox διοργανώνει ένα μοναδικό masterclass στα αγγλικά με τον Charles Duval-Leroy, επικεφαλής του φημισμένου οίκου Champagne Duval-Leroy την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του WSPC. Ως CEO του οίκου Champagne Duval-Leroy, ο Charles εκφράζει μια τολμηρή και σύγχρονη οπτική πάνω σε μια κληρονομιά που ξεκινά από το 1859. Καθοδηγούμενος από το μότο «Δανειζόμαστε τη γη από τα παιδιά μας», αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φωνές που συνδυάζουν παράδοση και μοντερνισμό. Διαβάστε περισσότερα. 

