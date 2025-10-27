Ο «Τυφώνας» μάχεται για την απορρύπανση των ελληνικών ακτών

«Μάχη» να καθαρίσει την τεράστια έκταση της ελληνικής ακτογραμμής δίνει εδώ και έξι χρόνια, από το 2019 μέχρι και σήμερα.

Ο «Τυφώνας» -ένα νορβηγικής κατασκευής πλοίο μήκους 72 μέτρων- ταξιδεύει στις πλέον απρόσιτες παραλίες της χώρας μας και «σαρώνει» τόνους απορριμμάτων.

Ο απολογισμός της εξαετούς διαδρομής του είναι εντυπωσιακός. Από την έναρξη της δράσης του έχουν πραγματοποιηθεί 4.886 καθαρισμοί παραλιών σε όλη την Ελλάδα (σε έκταση 20.963.600 m2), έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 22 εκατομμύρια τεμάχια απορριμμάτων, συνολικού βάρους 903 τόνων και όγκου 45.000 κυβικών μέτρων – όγκος ίσος με 18 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Διαβάστε περισσότερα.