Αρκεί μία κούπα τσάι την ημέρα για να έχουμε όφελος;

Αρκεί μία κούπα τσάι την ημέρα για να έχουμε όφελος;

Ακόμη και μια μόνο κούπα την ημέρα μπορεί να ξεκινήσει μια μικρή αλλά σημαντική «επένδυση» στην υγεία σας, προστατεύοντας την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα οστά σας.

Ωστόσο, όπως σε κάθε επένδυση, η ποσότητα παίζει ρόλο: ας δούμε τι λέει η επιστήμη για το πόσο τσάι χρειάζεστε πραγματικά για να αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα.

Ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι στα πρωτοβρόχια και τα πρώτα κρύα του χειμώνα είναι το απόλυτο comfort ρόφημα που εκτός του ότι μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, έχει και σημαντικό αποτύπωμα στην υγεία μας, με πολλαπλά οφέλη. Αρκεί, όμως, αυτό το ένα για να μεταφραστούν τα οφέλη του στην υγεία και τον οργανισμό μας; H επιστήμη δείχνει ότι ακόμη και μία μόνο κούπα τσάι την ημέρα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι το «μάξιμουμ» ή ότι θα δείτε όλα τα πιθανά οφέλη –η μία κούπα λειτουργεί περισσότερο ως ελάχιστο όριο για να ξεκινήσετε να ωφελείστε. Διαβάστε περισσότερα. 

