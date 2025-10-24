Logo Image

Το OVIO λέει “cheers” στην Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Clickatlife

Το OVIO λέει “cheers” στην Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Το μενού του σεφ Πάνου Ιωαννίδη είναι εμπνευσμένο από την ιταλική κουλτούρα και την σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση.

Σήμερα, στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη η ημέρα είναι αφιερωμένη στο πιο εμβληματικό στοιχείο της ιταλικής γαστρονομίας: τα ζυμαρικά, με ένα bonus.

Για το OVIO και τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη, τα ζυμαρικά είναι κάτι παραπάνω από ένα πιάτο. Είναι η γεύση που ενσαρκώνει την αυθεντικότητα της ιταλικής κουλτούρας: ένας συνδυασμός αυθεντικότητας, απλότητας και δημιουργικότητας που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Από τις χειροποίητες παρασκευές και τις εκλεκτές πρώτες ύλες, μέχρι την τέλεια ισορροπία των γεύσεων σε κάθε μπουκιά, τα ζυμαρικά στο OVIO αφηγούνται μια ιστορία πάθους και φινέτσας. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube