Το OVIO λέει “cheers” στην Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Σήμερα, στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη η ημέρα είναι αφιερωμένη στο πιο εμβληματικό στοιχείο της ιταλικής γαστρονομίας: τα ζυμαρικά, με ένα bonus.

Για το OVIO και τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη, τα ζυμαρικά είναι κάτι παραπάνω από ένα πιάτο. Είναι η γεύση που ενσαρκώνει την αυθεντικότητα της ιταλικής κουλτούρας: ένας συνδυασμός αυθεντικότητας, απλότητας και δημιουργικότητας που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Από τις χειροποίητες παρασκευές και τις εκλεκτές πρώτες ύλες, μέχρι την τέλεια ισορροπία των γεύσεων σε κάθε μπουκιά, τα ζυμαρικά στο OVIO αφηγούνται μια ιστορία πάθους και φινέτσας. Διαβάστε περισσότερα.