GastrosoΦy Fest: Τι συνέβη στη γιορτή γαστρονομίας που στήθηκε στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Massimo Bottura

Και γέμισε την Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ με γεύσεις και σημαντικά ονόματα γαστρονομίας από Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Σαββατοκύριακο 19–20 Οκτωβρίου 2025, η Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ μετατράπηκε σε έναν προορισμό γεύσεων και εμπειριών, φιλοξενώντας το GastrosoΦy Fest powered by Protergia, το φεστιβάλ που απέδειξε ότι η γαστρονομία δεν είναι απλώς φαγητό, αλλά ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην απόλαυση, τη δημιουργικότητα και τη γνώση, που μας φέρνει όλους λίγο πιο κοντά.

Εμπνευσμένο από τον Σπύρο και τον Βαγγέλη Λιάκο των εστιατορίων Basegrill, με πάνω από 25 κορυφαίους σεφ, παραγωγούς και οινοποιούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το GastrosoΦy Fest συγκέντρωσε πάνω από 2.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες, παρουσιάσεις και live cooking που ανέδειξαν τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς γαστρονομίας, με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Καμπούρη από το Πρωινό του ΑΝΤ1 και τον Βασίλη Καλλίδη και Γιάννη Καρακάση στον συντονισμό. Διαβάστε περισσότερα.