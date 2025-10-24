Καρκίνος του Μαστού: Οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν την προστασία της διατροφής

Ως έναν τρόπο πρόληψης καρκίνου του μαστού, σε συνδυασμό με έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις στην ώρα τους.

Διανύοντας τον Οκτώβριο, τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού που οδηγεί και στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, σίγουρα νιώθουμε πιο θωρακισμένες σε σχέση με μία ή δύο δεκαετίες πριν, με τις περισσότερες γυναίκες να ενημερώνονται και να κάνουν τις προληπτικές εξετάσεις τους. Δυστυχώς, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του 2024 από την Physicians Committee for Responsible Medicine/Morning Consult, το κομμάτι της διατροφής μένει εκτός για πολλές γυναίκες που φαίνεται πως ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί σωστά ή καθόλου για το οφέλη της σε σχέση με τον συγκεκριμένο καρκίνο, αλλά και γενικά. Διαβάστε περισσότερα.