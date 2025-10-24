Αυτό το σοκολατένιο brownie θα σας πείσει να βάζετε κάστανα στα γλυκά σας

Τι καλύτερο από το να συνδυάσουμε και τα δύο σε ένα cozy επιδόρπιο με σοκολάτα και τον γλυκό καρπό του χειμώνα.

Όταν δούμε κάστανα στους πάγκους της λαϊκής και του σούπερ μάρκετ, ξέρουμε πια ότι έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και ο χειμώνας βρίσκεται πολύ κοντά. Κι ενώ η καβουρδισμένη τους μορφή είναι ίσως η πιο γνώριμη εικόνα στους δρόμους τον χειμώνα, τα βραστά κάστανα παραμένουν αγαπημένο σνακ. Όπως, όμως, κι αν τα προτιμάτε, έχουν σημαντική διατροφική αξία και μπορούν να μεταμορφώσουν πλήθος συνταγών, τόσο αλμυρών όσο και γλυκών.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ξηρούς καρπούς, τα κάστανα έχουν χαμηλότερα λιπαρά και περισσότερους σύνθετους υδατάνθρακες, γεγονός που τα καθιστά πιο κοντά στη διατροφική αξία των δημητριακών. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, κάλιο και μαγγάνιο, παρέχουν ενέργεια με ήπιο τρόπο, χωρίς απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, ενώ οι φυτικές τους ίνες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού. Επίσης, περιέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Διαβάστε περισσότερα.