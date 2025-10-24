Logo Image

Η Κάλυμνος σκαρφάλωσε ξανά στην κορυφή

Το νησί των σφουγγαράδων μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο υπαίθριο playground.

To Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης 2025 έκλεισε με απόλυτη επιτυχία.

Με περισσότερους από 3.500 αναρριχητές και λάτρεις της περιπέτειας από κάθε γωνιά του πλανήτη, η Κάλυμνος απέδειξε για ακόμη μία χρονιά γιατί θεωρείται το «Μέκκα» της αναρρίχησης. Από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου, το νησί των σφουγγαράδων μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο υπαίθριο playground, γεμάτο ενέργεια, δράση και… θέα που κόβει την ανάσα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης Καλύμνου 2025 δεν ήταν απλώς ένα αθλητικό event, ήταν ένα τετραήμερο γεμάτο εμπειρίες: αναρριχητικές διαδρομές στα πιο εμβληματικά πεδία του νησιού, workshops, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις και φυσικά, γεύσεις Καλύμνου που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Διαβάστε περισσότερα.

