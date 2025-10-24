Μικρές εξορμήσεις για ένα δυνατό break την 28η Οκτωβρίου

Ακόμη, όμως, κι αν δεν τα καταφέρετε, οι παρακάτω εξορμήσεις περιορίζονται ακόμη και σε μονοήμερες, για να πάρετε τον αέρα σας μακριά από την πόλη.

Λουτράκι

Αν δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλή ώρα στην οδήγηση, έτσι ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για χαλάρωση και περιπάτους, το Λουτράκι, απέχοντας 84 χιλιόμετρα από την Αθήνα, σας δίνει τη λύση. Ξεκινήστε με τα Γεράνεια όρη ακριβώς πάνω από το Λουτράκι, όπου μπορείτε να απολαύσετε εντυπωσιακή θέα από τη μονή του Οσίου Παταπίου και περιπλανηθείτε στις πανέμορφες διαδρομές και τα μονοπάτια του. Για να θυμηθείτε αρώματα και γεύσεις θάλασσας, κάντε μια στάση στο εστιατόριο Ormos στην παραλιακή και στη συνέχεια κάντε το σουλάτσο σας με θέα το κάπως πιο αγριεμένο μπλε του φθινοπώρου. Κι αν ο χρόνος σας φτάνει, βάλτε και τα ιαματικά λουτρά στο πρόγραμμα στο Loutraki Thermal Spa. Διαβάστε περισσότερα.