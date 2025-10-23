Φθινοπωρινή κόπωση: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτή την εποχή και ποια διατροφή μας δίνει ενέργεια

Δείτε τι μας συμβαίνει αυτή την εποχή και τι μπορούμε να κάνουμε για το αίσθημα κόπωσης που μας θέλει μονίμως στον καναπέ με μια κουβέρτα.

Σκέφτεστε συνεχώς την ώρα που θα γυρίσετε στο σπίτι, θα κάνετε ένα μπάνιο και θα ξαπλώσετε με την αγαπημένη σας κουβέρτα; Το πρωινό ξύπνημα έχει γίνει πολύ δύσκολο και η κόπωση ξεκινάει νωρίς μέσα στην ημέρα; Δεν είστε μόνοι και σίγουρα δεν είναι ιδέα σας. Μόλις ο καιρός αρχίζει να χαλάει, οι μέρες μικραίνουν και η θερμοκρασία πέφτει, πολλοί από εμάς νιώθουμε ένα περίεργο βάρος στο σώμα και στο μυαλό. Ξυπνάμε κουρασμένοι, παλεύουμε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά και το μόνο που θέλουμε είναι κουβέρτα και καναπές. Αυτή η κατάσταση έχει όνομα: «φθινοπωρινή κόπωση» και δεν είναι ασθένεια, αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζεται με την αλλαγή εποχής. Τα κακά νέα είναι ότι μας πλήττει μαζικά. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να τη μετριάσουμε με μικρές, έξυπνες κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ας προσπαθήσουμε, όμως, πρώτα να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Διαβάστε περισσότερα.