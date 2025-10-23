Αρίστη, Δίλοφο και Βίτσα: 3 μαγεμένα χωριά στα Ζαγοροχώρια

Ο ορεινός αέρας είναι άκρως αναζωογονητικός αυτή την εποχή και μια απόδραση με υψόμετρο στα ενδότερα της Ηπείρου, δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τα αυθεντικά και γραφικά Ζαγοροχώρια.

Επειδή, όμως, τα 46 χωριά τους μας πέφτουν πολλά, επιλέγουμε τρία που μπορούν να συμπυκνώσουν την ομορφιά της περιοχής μέσα σε λίγες ημέρες. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την Αρίστη, να συνεχίσετε στο Δίλοφο και να κλείσετε με τη Βίτσα, συνδυάζοντας πεζοπορίες, γευστικές δοκιμές τοπικών προϊόντων και στιγμές χαλάρωσης στην ηρεμία των χωριών. Διαβάστε περισσότερα