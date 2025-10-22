Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 σύμφωνα με την Booking.com

Και θα πρωταγωνιστήσουν το 2026, σύμφωνα με την 10η έκδοση των Travel Predictions της Booking.com.

Ταξίδια δεν ήταν ποτέ απλώς μετακινήσεις, ήταν πάντα προσωπικές εμπειρίες, χρωματισμένες με τις επιθυμίες και την προσωπικότητα του κ’αθε ταξιδιώτη. Το 2026 όμως, φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε ακόμη περισσότερο από τα έτοιμα ταξιδιωτικά «πακέτα» και ακολουθούμε ό,τι πραγματικά μας εμπνέει. Από περιπέτειες γεμάτες αδρεναλίνη μέχρι μυστικιστικές αποδράσεις και διαμονή σε φουτουριστικά σπίτια, κάθε ταξίδι γίνεται καθρέφτης της προσωπικότητάς μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Booking.com , κορυφαία στον κόσμο στα ταξίδια και την τεχνολογία, αποκαλύπτει τις 10 τάσεις που θα κάνουν τις διακοπές σας το 2026 πιο προσωπικές, πιο βιωματικές και πιο… αληθινά δικές σας. Διαβάστε περισσότερα.