Zela Journeys: Το νέο πρόσωπο του πολυτελούς ταξιδιού

Και απογειώνει τον ιδιωτικό τουρισμό, ενώ βελτιώνει την εμπειρία του ταξιδιώτη.

Μέχρι σήμερα, το να οργανώσετε ένα πολυτελές ταξίδι μπορεί να σήμαινε δεκάδες emails, μεσάζοντες και αναμονή. Αυτό έρχεται πλέον να αλλάξει με την Zela Jet, που κάνει την εμπειρία αυτή απλή, digital και απόλυτα ελεγχόμενη, μέσα από τη νέα της πλατφόρμα Zela Journeys.

Μέλος του ομίλου Zela Aviation και πρωτοπόρος στις ιδιωτικές πτήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η Zela Jet, που έχει στόχο να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για υπηρεσίες ενοικίασης ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή, παρουσιάζει μέσα από αυτή τη νέα πλατφόρμα έναν πρωτοποριακό τρόπο να οργανώνετε το ταξίδι σας εύκολα, έξυπνα και με στυλ. Διαβάστε περισσότερα.