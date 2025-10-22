5 καθημερινές συνήθειες που σας κάνουν κακό χωρίς να το ξέρετε

Οι πιο ύπουλες, κρυφές παγίδες που δεν περνούν καν από το μυαλό μας.

Συχνά όταν μιλάμε για υγεία, το μυαλό μας πηγαίνει σε μεγάλες αλλαγές, όπως δίαιτες, γυμναστήρια, αποτοξινώσεις, συμπληρώματα. Όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο… ύπουλη -και πιο ενδιαφέρουσα. Τις περισσότερες φορές, εκείνες που κάνουν τη διαφορά δεν είναι οι μεγάλες κινήσεις, αλλά οι μικρές, καθημερινές μας συνήθειες. Εκείνες που μοιάζουν αθώες, σχεδόν φυσικές, κι όμως με τον καιρό αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ενέργεια, στον ύπνο και στη γενική ευεξία μας. Είναι οι «σιωπηλοί δολιοφθορείς» της καθημερινότητας και ήρθε η ώρα να μάθουμε πόσο μας επηρεάζουν για να πάρουμε τα μέτρα μας. Διαβάστε περισσότερα.