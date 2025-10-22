Logo Image

Σπα στο σπίτι με ό,τι έχετε στα ντουλάπια σας

Το φθινόπωρο θέλει το self-care του, αλλά επειδή είναι πολύ πιθανό το ταμείο να είναι μείον, αξιοποιούμε τις ανέσεις και τα υλικά που έχουμε στο σπίτι.

Για να χαλαρώσουμε και να φροντίσουμε το σώμα και την ψυχή μας, με χαμηλό κόστος.

Όταν οι υποχρεώσεις της ημέρας ή της εβδομάδας τελειώνουν, η χαλάρωση και η αυτοφροντίδα έρχονται στο προσκήνιο και μια εμπειρία σπα είναι πάντα καλή ιδέα. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, ούτε να κλείσετε ραντεβού, ούτε να σπάσετε τον κουμπαρά. Με λίγη φαντασία και μερικά απλά υλικά που βρίσκονται ήδη στα ντουλάπια και το ψυγείο σας, μπορείτε να φτιάξετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία σπα και να μετατρέψετε το μπάνιο σας σε ένα καταφύγιο χαλάρωσης. Διαβάστε περισσότερα. 

