Σπα στο σπίτι με ό,τι έχετε στα ντουλάπια σας

Για να χαλαρώσουμε και να φροντίσουμε το σώμα και την ψυχή μας, με χαμηλό κόστος.

Όταν οι υποχρεώσεις της ημέρας ή της εβδομάδας τελειώνουν, η χαλάρωση και η αυτοφροντίδα έρχονται στο προσκήνιο και μια εμπειρία σπα είναι πάντα καλή ιδέα. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, ούτε να κλείσετε ραντεβού, ούτε να σπάσετε τον κουμπαρά. Με λίγη φαντασία και μερικά απλά υλικά που βρίσκονται ήδη στα ντουλάπια και το ψυγείο σας, μπορείτε να φτιάξετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία σπα και να μετατρέψετε το μπάνιο σας σε ένα καταφύγιο χαλάρωσης. Διαβάστε περισσότερα.