Messinia Terroirs: Το μεσσηνιακό κρασί κέρδισε όλα τα φώτα πάνω του για δύο ημέρες

Και όλα τα ποτήρια γέμισαν με μεσσηνιακό κρασί.

Στην πρωτεύουσα της γόνιμης και οινικής Μεσσηνίας, την Καλαμάτα, ολοκληρώθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Messinia Terroirs στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Tomorrow Tastes Mediterranean 2025, μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας, στο ξενοδοχείο Elite City Resort της Καλαμάτας, με την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής Torribera.

Πρόκειται για μια κορυφαία διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, που συγκεντρώνει επιστήμονες, σεφ, παραγωγούς, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και πολιτικούς φορείς από όλη τη Μεσόγειο. Το συνέδριο εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία του Culinary Institute of America (CIA) και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, με στόχο να αναδείξει τη μεσογειακή διατροφή όχι μόνο ως πρότυπο υγείας και μακροζωίας, αλλά και ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής ταυτότητας και τουριστικής εξωστρέφειας. Διαβάστε περισσότερα.