ΦΥΣΙΚΑ FYSIKA: Το Ωδείο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στη μεγαλύτερη γιορτή φυσικού κρασιού

Ο Νοέμβρης θα μπει… φυσικά, στο Ωδείο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια, το φυσικό κρασί έχει κερδίσει έδαφος διεθνώς, όχι ως τάση, αλλά ως επιστροφή στην αυθεντικότητα: κρασιά που γεννιούνται με σεβασμό στη φύση, χωρίς περιττές παρεμβάσεις, με μοναδικό στόχο να εκφράσουν το terroir και την ψυχή τους. Αυτά ακριβώς τα κρασιά θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, όπου το Ωδείο Αθηνών θα ανοίξει τις πόρτες του στο ΦΥΣΙΚΑ FYSIKA, τη μεγαλύτερη γιορτή φυσικού κρασιού, powered by Τανίνη Αγάπη Μου και Σούπερ Ιούλιος Για μία ολόκληρη ημέρα, περισσότεροι από 50 παραγωγοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα σας υποδεχτούν με πάνω από 300 κρασιά που μιλούν τη γλώσσα του τόπου τους. Διαβάστε περισσότερα.