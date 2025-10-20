Κέα και Κύθνος: Τα ήρεμα νησιά των Κυκλάδων στο διεθνές προσκήνιο

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι στρέφουν το βλέμμα τους σε μικρότερα και πιο αυθεντικά νησιά.

Οι δύο κοντινές στην Αθήνα Κυκλάδες, Κέα (Τζια) και Κύθνος, βασίζονται σήμερα κυρίως σε εγχώριο τουρισμό. Το καλοκαίρι του 2025, οι Έλληνες ταξιδιώτες συμπεριέλαβαν την Κύθνο και την Κέα στις δημοφιλείς επιλογές τους, σε αντίθεση με τους ξένους που προτίμησαν κυρίως πιο γνωστά νησιά (Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη κ.ά.). Ωστόσο, καταγράφεται αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για αυθεντικούς, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Χαρακτηριστικά, η Κύθνος παρουσίασε αύξηση ~15% στην επιβατική κίνηση το 2025, επιβεβαιώνοντας αυτή την τάση. Σύμφωνα με μελέτη, ήδη από το 2021 οι διανυκτερεύσεις μη Ελλήνων στην Κέα-Κύθνο (83.152) ξεπερνούσαν εκείνες των Ελλήνων (62.351), ένδειξη ότι υπάρχει βάση ξένων ταξιδιωτών που αναζητούν την ηρεμία και την αυθεντικότητα αυτών των νησιών.Σύμφωνα με τα στοιχεία, το καλοκαίρι του 2025 οι Έλληνες ταξιδιώτες στήριξαν έντονα τα δύο νησιά, ενώ η Κύθνος κατέγραψε αύξηση σχεδόν 15% στην επιβατική κίνηση. Παράλληλα, ήδη από το 2021 οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών είχαν ξεπεράσει τις αντίστοιχες των Ελλήνων, δείχνοντας ότι υπάρχει σταθερή βάση ενδιαφέροντος από το εξωτερικό. Διαβάστε περισσότερα.