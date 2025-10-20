3 οφέλη που δεν γνωρίζατε για το κουνουπίδι –και τι να προσέχετε

Ένα από τα πιο αδικημένα λαχανικά που κερδίζει ξανά έδαφος τα τελευταία χρόνια, έχει κρυφές χάρες αλλά και κάτι που πρέπει να προσέξουμε.

Οι τσακωμοί ήταν ατελείωτοι για να το φάμε βραστό στα παιδικά μας χρόνια, η μυρωδιά του καθώς έβραζε έχει μείνει ανεξίτηλη και στην ενήλικη ζωή οι περισσότεροι ξεκίνησαν να το αγνοούν επιδεικτικά στη λαϊκή και τον μανάβη. Μέχρι που ήρθαν στη ζωή μας τα steaks κουνουπιδιού, οι μάγειρες των social media που μας έδειξαν κι άλλους τρόπους μαγειρέματος και η τάση της υγιεινής διατροφής, που θέλει ποικιλία λαχανικών στο πιάτο, αν θέλουμε να πετύχουμε βέλτιστη ισορροπία. Και κάπως έτσι, το κουνουπίδι μπαίνει και πάλι στο πιάτο, με διάφορους τρόπους και συνταγές. Ευτυχώς, θα πούμε εμείς, γιατί εκτός του ότι τελικά δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, έχει και έξτρα οφέλη που πολλοί δεν γνωρίζουν. Διαβάστε περισσότερα.