Ζήσαμε δύο μέρες στους Δρόμους του Κρασιού Πελοποννήσου

Από αμπέλια σε πέτρα, από γεύση σε μνήμη.

Στην καρδιά της Πελοποννήσου, η Αχαΐα και η Βόρεια Πελοπόννησος προσκαλούν σε ένα μοναδικό ταξίδι οινοτουρισμού, όπου το κρασί, η ιστορία και η γαστρονομία συνυφαίνονται με τη φυσική ομορφιά και την παράδοση. Από τους αμφιθεατρικούς αμπελώνες της Αιγιαλείας, που χαρίζουν εμβληματικούς οίνους όπως η Μαυροδάφνη και ο Μοσχάτος Πατρών, μέχρι τη Νεμέα, τη «Μέκκα» του Αγιωργίτικου, η περιοχή αποκαλύπτει τη βαθιά σχέση της γης με τον ελληνικό πολιτισμό. Διαδρομές όπως ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, οι ιερές Μονές Αγίας Λαύρας και Μεγάλου Σπηλαίου, το Σπήλαιο των Λιμνών και τα μνημεία UNESCO στις Μυκήνες και την Επίδαυρο συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα, ενώ τα σύγχρονα οινοποιεία προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες γευσιγνωσίας. Εμείς κάναμε ένα χορταστικό πέρασμα μετά από κάλεσμα της Αναπτυξιακής Αχαίας και της Διευθύντριάς της, Ηρούς Τσιμπρή, στο πλαίσιο της οργάνωσης του Οινοτουρισμού στη Πελοπόννησο. Μάλιστα η πρόταση ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Πάνω που έχεις οριακά εμπεδώσει την επιστροφή στην πρωτεύουσα μετά το καλοκαίρι, αλλά θες λίγη φυγή ακόμη. Και, όπως αποδείχτηκε, καλύτερος προορισμός δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς μια γνωριμία με οινοποιεία· ήταν ένα ταξίδι στη γη που φιλοξενεί μνήμες, παραδόσεις και ανθρώπους που ζουν για το κρασί τους.