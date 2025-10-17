Όλα για την (υπο)γονιμότητα από τον Δρ. Βασίλειο Κελλάρη, τον νέο πρόεδρο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Η γονιμότητα αποτελεί έναν πολύπλοκο τομέα της ανθρώπινης υγείας, επηρεαζόμενο από γενετικούς, ιατρικούς αλλά και εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον, στέλνοντας χιλιάδες ζευγάρια στα ιατρεία των γυναικολόγων κάθε χρόνο.

Στην Ελλάδα, η σημασία της γίνεται ακόμα πιο εμφανής: εκτιμάται ότι περίπου 250.000–300.000 ζευγάρια αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα, που σε συνδυασμό με κοινωνικούς παράγοντες (χαμηλό εισόδημα, επίπεδο διαβίωσης κ.ο.κ.) οδηγούν σε μείωση του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με εκτιμήσεις της Eurostat για περαιτέρω μείωση περίπου 30% έως το 2100, φτάνοντας τα 7 εκατομμύρια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζητήσαμε πρακτικές λύσεις και μιλήσαμε με τον Γυναικολόγο Δρ. Βασίλειο Κελλάρη, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και πλέον Πρόεδρο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις και συνιδρυτή του μη κερδοσκοπικού σωματείου Be-Live, για το πώς τα ζευγάρια μπορούν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τις πιθανότητες σύλληψης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης. Διαβάστε περισσότερα