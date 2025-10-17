Logo Image

1ο Her. Street Wine Fest: Το Ηράκλειο Κρήτης μας δίνει έναν (οινικό) λόγο για απόδραση

Clickatlife

1ο Her. Street Wine Fest: Το Ηράκλειο Κρήτης μας δίνει έναν (οινικό) λόγο για απόδραση

Το κρητικό κρασί βγαίνει στον δρόμο.

και το Ηράκλειο γιορτάζει με ένα ξεχωριστό street party.

Αν βρεθείτε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες, το ταξίδι σας μπορεί να πάρει μια πιο οινική τροπή με ένα φεστιβάλ που θα σας δώσει πολλούς λόγους να τσουγκρίσετε τα ποτήρια σας. Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Οκτωβρίου 2025, ο πεζόδρομος της Αγίων Δέκα & Καγιαμπή θα γεμίσει μουσική, κρασί και ενέργεια, αφού το Apiri Greek Eatery και το Mr. Vertigo θα παρουσιάσουν το 1ο Her. Street Wine Fest, ένα φεστιβάλ που φέρνει τη νέα γενιά του κρητικού κρασιού στον δρόμο και το μετατρέπει σε αφορμή για γιορτή.

Το Ηράκλειο δίνει βήμα στους new age οινοποιούς της Κρήτης και αποκτά το δικό του wine fest όπου συμμετέχουν οι Ampelourgein Natural Wines (Άγιος Νικόλαος), Aori Wines (Χανιά), Garakis Winery (Ηράκλειο), Iliana Malihin Winery (Ρέθυμνο), Stilianou Winery (Ηράκλειο), Thalassinos Microwinery (Ηράκλειο), Theros Wines Collectiva (Ηράκλειο) και guest star, η αθηναϊκή μικροζυθοποιία Alea Brewing Co. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube