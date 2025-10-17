1ο Her. Street Wine Fest: Το Ηράκλειο Κρήτης μας δίνει έναν (οινικό) λόγο για απόδραση

και το Ηράκλειο γιορτάζει με ένα ξεχωριστό street party.

Αν βρεθείτε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες, το ταξίδι σας μπορεί να πάρει μια πιο οινική τροπή με ένα φεστιβάλ που θα σας δώσει πολλούς λόγους να τσουγκρίσετε τα ποτήρια σας. Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Οκτωβρίου 2025, ο πεζόδρομος της Αγίων Δέκα & Καγιαμπή θα γεμίσει μουσική, κρασί και ενέργεια, αφού το Apiri Greek Eatery και το Mr. Vertigo θα παρουσιάσουν το 1ο Her. Street Wine Fest, ένα φεστιβάλ που φέρνει τη νέα γενιά του κρητικού κρασιού στον δρόμο και το μετατρέπει σε αφορμή για γιορτή.

Το Ηράκλειο δίνει βήμα στους new age οινοποιούς της Κρήτης και αποκτά το δικό του wine fest όπου συμμετέχουν οι Ampelourgein Natural Wines (Άγιος Νικόλαος), Aori Wines (Χανιά), Garakis Winery (Ηράκλειο), Iliana Malihin Winery (Ρέθυμνο), Stilianou Winery (Ηράκλειο), Thalassinos Microwinery (Ηράκλειο), Theros Wines Collectiva (Ηράκλειο) και guest star, η αθηναϊκή μικροζυθοποιία Alea Brewing Co.