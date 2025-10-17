Σαββατιάτικο BBQ στο Colonial: Η πιο γευστική παράδοση επέστρεψε

Στο Colonial στο Golf Γλυφάδας, γεμίζοντας τα μεσημέρια του Σαββάτου με ξεχωριστές γεύσεις και ζωντανή ατμόσφαιρα.

Κάθε Σάββατο μεσημέρι και μέχρι λίγο πριν τις γιορτές, το καταπράσινο τοπίο του γκολφ στη Γλυφάδα σας περιμένει για μια αυθεντική BBQ εμπειρία. Το μενού επιμελείται ο σεφ Ηλίας Μιχαλόπουλος, με προτάσεις όπως Rib Eye Uru από Black Angus, χοιρινή tomahawk, βιολογικό φιλέτο γάλακτος, κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, αλλά και λαχταριστά burgers, λουκάνικα και street food γεύσεις που ψήνονται εκείνη τη στιγμή στα υπαίθρια μπάρμπεκιου.

Όσο ο καιρός παραμένει ήπιος, τα τραπέζια στρώνονται στον υπαίθριο χώρο με θέα το γκολφ, ενώ τους πιο δροσερούς μήνες οι επισκέπτες μεταφέρονται στον εσωτερικό, κομψό και φιλόξενο χώρο του Colonial, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει εξίσου ζεστή και φιλική. Διαβάστε περισσότερα.