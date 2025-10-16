Ηλεία: Όταν ο πολιτισμός γίνεται τρόπος ζωής

Από τη διαφύλαξη στην ανάπτυξη – οι άνθρωποι και τα έργα που δίνουν νέα ταυτότητα στην περιοχή.

Στην καρδιά της Ολυμπίας, εκεί όπου ο πολιτισμός έχει το δικό του διαχρονικό αποτύπωμα, συναντήθηκαν άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων, για να μιλήσουν όχι μόνο για μνημεία και κληρονομιά, αλλά για μια νέα, σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Ηλείας. Το Olympia Forum VI έφερε στο επίκεντρο τη δύναμη του πολιτισμού να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, τουρισμού και εξωστρέφειας. Διαβάστε περισσότερα.