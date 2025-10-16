Sandglass Hotels & Villas: Δύο διακρίσεις στα Condé Nast Traveler 2025

Με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο.

Το περιοδικό Condé Nast Traveler ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων Readers’ Choice Awards 2025, με δύο ξενοδοχεία της Sandglass Hotels & Villas Collection στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο. Το Elounda Gulf Villas, με φόντο τα κρυστάλλινα νερά του κόλπου Μιραμπέλλου στην Ελούντα της Κρήτης, κατέκτησε την 3η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Resorts in the World» (από την αμερικανική έκδοση), ενώ το Iconic Santorini, αριστοτεχνικά τοποθετημένο στους ηφαιστειακούς βράχους του Ημεροβιγλίου και με θέα που κόβει την ανάσα, κατέλαβε την 7η θέση στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Best Hotels in the World» (από τη βρετανική έκδοση). Το Elounda Gulf Villas διαθέτει μια επιλεγμένη συλλογή από πολυτελείς βίλες με ιδιωτικές πισίνες και σουίτες με πανοραμική θέα στη θάλασσα, τοποθετημένες στο μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό τοπίο της μαγευτικής Κρήτης, ενώ το Iconic Santorini είναι ένα βραβευμένο boutique ξενοδοχείο που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διαμονής με ρομαντικό χαρακτήρα. Διαβάστε περισσότερα.