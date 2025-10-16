Logo Image

Πώς να επαναφέρετε το σώμα σας μετά από junk food

Παρασυρθήκατε στον κόσμο της πίτσας, των μπέργκερ, του δίπιτου, του προφιτερόλ και της μπίρας;

Το κακό μπορεί να έγινε, αλλά υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε, ώστε να μειώσετε την επίδραση. Όπως οι παρακάτω.

Γιαούρτι με μύρτιλα
Μπορεί να μην έχετε όρεξη για κάτι τέτοιο, αλλά αν το προηγούμενο βράδυ ήταν το βράδυ της υπερβολής, είναι το ιδανικό πρωινό, για να δώσετε ώθηση στον μεταβολισμό σας. Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά, δηλαδή καλά βακτήρια που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της χλωρίδας του εντέρου και στη μείωση της φλεγμονής που προκαλούν οι junk τροφές, η ζάχαρη και το αλκοόλ, ενώ τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργήθηκαν από ένα τέτοιο γεύμα. 

