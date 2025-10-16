Πώς να επαναφέρετε το σώμα σας μετά από junk food

Το κακό μπορεί να έγινε, αλλά υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε, ώστε να μειώσετε την επίδραση. Όπως οι παρακάτω.

Γιαούρτι με μύρτιλα

Μπορεί να μην έχετε όρεξη για κάτι τέτοιο, αλλά αν το προηγούμενο βράδυ ήταν το βράδυ της υπερβολής, είναι το ιδανικό πρωινό, για να δώσετε ώθηση στον μεταβολισμό σας. Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά, δηλαδή καλά βακτήρια που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της χλωρίδας του εντέρου και στη μείωση της φλεγμονής που προκαλούν οι junk τροφές, η ζάχαρη και το αλκοόλ, ενώ τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργήθηκαν από ένα τέτοιο γεύμα. Διαβάστε περισσότερα.